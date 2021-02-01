快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變　連總統也逮捕

▲緬甸國務資政、實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），台灣時間1日驚傳被捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

緬甸領袖國務資政、實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），以及總統溫敏和執政黨全國民主聯盟多名高層，於台灣時間1日上午，驚傳在一場搜查行動中遭到逮捕；執政黨發言人證實此事。此前軍方高層曾批評國內大選有舞弊情事，讓外界擔心軍方會藉此發動政變奪權。

根據路透社報導，緬甸新任聯邦議會議員將於1日正式就職，在緬甸擁有左右政局龐大實力的軍方高層，此前批評選舉存在舞弊情況，與民選政府的緊張不斷升溫，在新任議員就職前一刻大動作逮捕翁山蘇姬、溫敏等執政黨高層，政變意味濃厚，預料會繼續針對選舉內幕展開搜查。

執政黨發言人透過電話向路透社記者證實，上述執政黨高層均已「被帶走」，「我想要告訴我們的人民，不要貿然行動，我想要他們一切依法行動。」發言人也透露，預計軍方下一批逮捕的人中，自己也會包含在內。

根據BBC東南亞駐點記者海德（Jonathan Head）報導，緬甸首都內比都（Naypyitaw）以及大城仰光的街上此刻已被軍方佔據，電話與網路線均被軍方切斷。軍人在各區針對政府部長的住家展開搜查，並將人一一帶走。