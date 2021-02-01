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川普分手辯護律師「5人大出走」！　參院8天後開審彈劾案

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社

▲卸任的川普仍必須面對民主黨提出的彈劾案壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院即將審理前總統川普的彈劾案，但就在審理展開之前，川普竟然於美東時間周六（1月30日），突然和律師團裡兩位首席律師分道揚鑣。熟悉內情的人向路透社透露，此時走了兩名大將，川普的律師團內呈現一團混亂。

報導引述知情人士指出，兩名南卡羅萊納律師鮑爾斯（Butch Bowers）、巴貝瑞（Deborah Barberi），已經退出川普的律師團。另一名消息人士更指出，律師團內另外三名律師也選擇出走，包括北卡羅萊納的霍華德（Josh Howard），以及南卡羅的哈里斯（Greg Harris）和蓋瑟（Johnny Gasser）。

第三名向路透社透露的消息人士表示，川普和鮑爾斯對於彈劾案的辯護對策有多項分歧，這位前總統仍堅決認為自己是在一場大規模選舉舞弊下的最大受害者，儘管事實上是拜登大勝，重新驗票結果也未有改變。

參院彈劾案即將於本月9日開始審理，川普的辯護律師團隊內部已經陷入混亂。目前尚不清楚這些空位將由誰填補，但去年川普面臨總統生涯中的第一次彈劾案，當時擔任的白宮律師西波隆（Pat Cipollone）和菲爾賓（Patrick Philbin），預料不會再參與此次的彈劾辯護。

對於民主黨提出、眾議院已經通過的彈劾案，川普顧問米勒（Jason Miller）回應，「民主黨對一個已經卸任的前總統推動彈劾案，是完全違反憲法和對我們國家不好的行為。」

「事實上，已經有45位參議員投票贊同這項彈劾案是違憲的」，米勒接著表示，「我們做了很多事情，但還沒有對我們的律師代表團人選做出最後決定，但很快就會有結果了。」

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