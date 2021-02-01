WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

▲WHO專家小組抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

文／中央社武漢31日綜合外電報導

調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭的世界衛生組織（WHO）專家小組，今天參訪中國武漢市的華南海鮮市場，也就是一年多前最早出現群聚感染的地方之一。

華南海鮮市場去年1月起遭到封鎖。根據法新社記者現場目擊，專家小組成員乘車進入設有路障的市場後，守衛很快便阻止他人進入。

在中國頻頻拖延下，專家小組終於得以入境，但仍背負著政治包袱。他們的任務為調查病毒如何從動物傳染給人類。

新型冠狀病毒已導致超過200萬人病故，並重創全球經濟。現在雖然專家小組還在田野調查初期階段，世界衛生組織（WHO）官員已降低找到病毒源頭的期望。

世衛小組今天抵達華南海鮮市場，在中國當局嚴密監控下進行這場規劃已久的行程。上午專家們另參訪了疫情爆發後生意大減的武漢白沙洲大市場。

▼WHO專家進入華南海鮮市場，周圍警力層層戒護，不讓其他人跟著進入。（圖／路透）

小組成員達斯札克（Peter Daszak）參訪完華南海鮮市場後推文說，世衛小組「走訪了非常重要的地點…先是一座批發市場，剛才還造訪華南海鮮市場」。

達斯札克寫道：「（這次參訪）在瞭解COVID於2019年底開始傳播的流行病學上，對我們聯合團隊提供非常豐富的訊息且十分必要。」

專家們並未親自回應問題，一名成員被問到對此行有何期待時聳了聳肩，並把車窗關上。

維安人員要求外頭記者離開，還去搖晃一把攝影記者坐在上面抓角度的高梯。

隨後有人大聲詢問專家們是否滿意可以進入市場，一名成員比了個讚的手勢回應。