私車載炸藥衝旅館引爆！槍手「無差別格殺」　青年黨宣稱犯案

▲台灣時間1日清晨近5時，當地警方與武裝份子槍戰仍持續。（圖／翻攝自推特「MohaBulbul」）

文／中央社摩加迪休31日綜合外電報導

索馬利亞警方證實，首都摩加迪休（Mogadishu）一間旅館今天遭到武裝叛亂份子攻擊。這起攻擊案造成多人受傷，當地伊斯蘭團體「青年黨」（Al-Shabab）已經坦承犯案。

美聯社報導，索馬利亞警方發言人表示，一輛滿載炸藥的車子今天下午衝撞摩加迪休阿弗利克旅館（Afrik hotel）的入口大門。

發言人指出，之後一群槍手迅速闖進旅館並向工作人員及顧客開槍。政府軍隊趕赴現場因應，可以聽到旅館傳出陣陣槍響。

警方從旅館救出許多人，雖然警方沒有立即提供傷亡數據，但至少可以看到有7位平民受傷。

路透社報導，警方發言人提到：「行動還在進行中，稍後才會知道傷亡。」

索馬利亞伊斯蘭團體「青年黨」已經透過旗下的安達魯斯廣播電台（Andalus）宣稱犯案。