東京建了一座神秘「地下神殿」！守護首都圈…巨量洪水瞬間排光

▲東京首都圈外郭放水路排水工程。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本東京都會圈地狹人稠，包含東京都和周邊3個縣居住了約3700萬居民，人口稠密加上氣候多雨，使得東京都會圈非常容易遭到洪水侵襲。日本政府為了預防洪災，便在城市地底下設計一座大型排水設施，又被稱為東京的「地下神殿」。

日本東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣合稱為「東京都市圈」，或者簡稱為「首都圈」，是日本人口最多的都會區。根據日本總務省統計，首都圈在2017年時人口已達到36,312,851人，人口密度達到4,684人。

為了防止首都圈發生大規模洪災導致居民生命財產損失，日本當局於1992年起，在埼玉縣春日部市國道16號之下開建一座大型排水工程，主要由排水隧道、豎井、調壓水槽等設施組成，正式名稱為「首都圈外郭放水路」（首都圈外圍排水道）。整項工程於2006年全線貫通，長度達6.3公里，最大深度為50米，總儲水量高達67萬立方公尺。

《朝日新聞》曾報導，「首都圈外郭放水路」能夠在周邊河川水位上升時，將超量河水引入地下，再將由排水道將水導向水道寬闊的江戶川，達到排洪、調節水位的效果。

例如，2019年10月哈吉貝颱風侵襲日本期間，當局就曾啟動「首都圈外郭放水路」的全部排洪設施，在3天內排空颱風帶來的1000萬噸水量，令東京都會圈免於發生水患。該次啟動也是這座「地下神殿」落成以來，第2次全面啟動所有設施排水，前一次為2015年9月造成茨城縣鬼怒川氾濫成災的關東－東北豪雨。

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