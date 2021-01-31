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胎盤做成墨西哥捲狂嗑！　年輕媽「吃了兩胎」狂讚：很棒~

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名27歲媽媽凱翠林（Ketrina Hill）在2016年時生下第一個小孩，原本想要讓胎盤在進行處理後變成膠囊食用，但因為費用太貴，所以她決定將胎盤帶回家自行料理後吃下；她聲稱這是一個很棒的經歷，而這樣的做法則是能幫助她更快恢復，並在2020年生下第二胎後，用同樣的方式將胎盤吃下肚。

綜合外媒報導，凱翠林2016年1月時，生下了第一個小孩，原本預計將流出的胎盤經過乾燥和磨碎後變成膠囊服用，卻沒想到製作價格十分高昂，於是她開始研究如何烹飪跟食用胎盤。

凱翠林在網路上閱讀其他媽媽所做的胎盤料理，並稱這些媽媽認為吃胎盤有助於孕婦產後能夠更快的恢復。她說，她離開醫院之後將胎盤儲存在冰箱當中，並在要食用時拿出來解凍，她所做的料理為「墨西哥捲餅」，將胎盤、辣椒跟碎牛肉混在一起，製成捲餅餡料，並在上面撒上切碎的奶酪和酸奶油。

凱翠林表示，胎盤吃起來有點乾，儘管不能真正的確定味道，但跟牛肉有點像，在烹煮的時候甚至分不出來是胎盤還是牛肉；不僅僅是第一胎的胎盤被他吃掉，她在2020年4月生下第二胎後，也用一樣的方式食用胎盤。

報導中指出，美國西北大學（Northwestern University）2015年的一項研究表明，沒有任何科學數據顯示食用胎盤有任何好處，儘管如此，這股風氣卻成為一種流行趨勢，在媽媽們間傳開。

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