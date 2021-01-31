新冠後還有致命疾病！「耳念珠菌」恐釀下個大流行　死亡率達60%

▲專家們認為，在新冠疫情之後，下一個將在全球帶來流行病的病原菌很有可能會是耳念珠菌。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南非變種病毒已正式入侵美國，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）30日宣布，州內的最大城市巴爾的摩（Baltimore）出現美國第3宗確診南非變種病毒的病例。儘管科學家們認為，這種變種病毒並不會增加患者死亡的風險，但流行病學家認為，未來仍會面對可迅速跨越國界傳播的致命疾病，甚至預測，下一個構成全球醫療緊急事件的流行病很有可能是耳念珠菌。

綜合外媒報導，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的基因體流行病學（Genomic Epidemiology）專家羅德茲（Johanna Rhodes）表示，耳念珠菌（Candida Auris）是一種「幾乎完美的病原」。這是一種首次發現於2009年的真菌，當時，醫護人員在一名70歲的日本女性的耳道中，首次發現了這種抗藥性極強的微生物，並隨後在全球各地的患者身上發現了它們的蹤影。

▲耳念珠菌的高抗藥性讓它難以被治愈，它的致死率也因此變得相當高。（圖／達志影像／美聯社）

耳念珠菌是少數能侵入人類血液、心臟、腦部等人體重要器官的真菌。羅德茲指出，它的可怕之處在於，它可以在無生命的表面上長時間逗留，無論身處的環境多麼艱辛，或是你使用什麼藥物企圖將它根除，它都能「扛過來」，因此，一旦爆發耳念珠菌的相關疾病，那醫院裡的疫情就很難被控制。

感染耳念珠菌的的死亡率高達30%至60%，尤其對於免疫系統較差的老人與小孩，或是已經住院的病患來說，有著更高的致死率，且有超過半數的患者都會在90天內死亡。聯邦疾病防治中心表示，有90%的耳念珠菌對至少1種抗生素具有抗藥性，30%對2種或2種以上的抗生素具有抗藥性，因此很難根除。

在2018年的時候，西班牙一家醫院就曾爆發過耳念珠菌的相關疫情。當時的情況十分嚴重，院內共有372人被感染，其中85人患上了致命的血體液傳染病，其中有41%的人在一個月內死亡。

▲專家認為，人類應在下一次大流行爆發前就做好準備，否則新冠疫情的悲劇將再次上演。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）布魯克林分院甚至在一位耳念珠菌病患死後，拆除他生前住過的房間以避免真菌傳播。該院院長洛林（Scott Lorin）在接受《紐約時報》採訪時透露，他們這麼做也是逼不得已的，因為「那房子裡所有東西的檢測結果都是呈陽性的，牆壁、床、門、窗簾、電話、水槽、床墊、天花板……一切都被感染了」。

目前，世界各地已有數千例與耳念珠菌相關的確診病例，但俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）的病理學家加努姆（Mahmoud Ghannoum）警告，人類需要在下一次大流行爆發前就做好應對的準備，否則新冠疫情對人類健康、經濟和社會結構所產生的影響很可能將再次上映。

►快戒掉跟毛寶貝親親！英科學家：這樣會傳播抗藥性「超級病毒」

►新冠用藥過度！超級淋病竟「變種」抗藥性 ↑ 未來恐將無藥可治



聽Podcast掌握國際局勢

金盞花化妝水熱銷50年！加大版特價1550元，徹底拯救痘痘肌