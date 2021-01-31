呼籲春節「克制返鄉」！南韓維持5人↑限聚令...COVAX疫苗傳捷報

▲南韓政府決定延長現行防疫措施，圖為首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理丁世均（정세균）於今（31）日下午召開中央災難安全對策本部會議，討論至2月中旬以前的防疫政策制定，為因應春節連假到來，以及3月各級學校開學，決定延長現行防疫政策至2月14日，包括首都圈防疫層級第2.5階段、其他各地第2階段，維持限制5人以上私自群聚之禁令，包括直系親屬返鄉過節時也不得超過5人。

丁世均也透露，昨（30）日已收到來自COVAX通報，預計最快2月中旬輝瑞疫苗11萬7千劑將運抵南韓，可供6萬多人接種；而透過COVAX供應的阿斯利康疫苗在經過WHO緊急批准後，預計上半季最少可獲得130萬人份、最多可供219萬人施打，其中最少30萬人份疫苗於2、3月運抵後便可開始供應。

根據《韓聯社》報導，雖南韓新冠肺炎疫情全國性第3波流行潮已逐漸趨緩，不過近日又爆出大田、光州等地由IMF宣教會所經營的非法教育機構爆發大規模群聚感染，有鑑於社區仍潛藏高風險染病因素，加上考量到教育部計畫3月起開放全國國小、國高中開學與到校上課，因此才決定延長現行防疫層級效期，酒店、酒吧、夜店、桌遊卡牌酒吧等仍禁止營業。

丁世均呼籲，民眾應遵守現行防疫措施，同時對於因配合防疫政策而被迫停業的店家感到抱歉，稱若能忍耐至最後一刻，撐過2月後全民依序開放接種新冠疫苗，則可儘早恢復過去日常生活。

另外，針對2月11至14日春節連假頒布「特別防疫專案」，同時呼籲盡量減少返鄉與旅行，為抑制國內大規模返鄉人潮移動，以求防堵疫情擴散，火車、高鐵等鐵道乘車券僅販售靠窗座位，而高速公路休息站室內禁止飲食僅開放外帶，而飯店、民宿、旅館等住宿設施僅開放全體3分之2訂房，入住人數不得超過該客房本身限制。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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