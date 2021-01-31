是幽浮？客機3.5萬呎高空驚見「不明發光物」　機長直擊影片曝光

#BREAKING: #PIA pilots spotted a #UFO above their jet in the skies of #Karachi having a mysterious outlook and shinning light coming out from the center of it. Check this out @nickpopemod - I've interviewed an Air force #PAF officer on the topic. Would love your comments too. pic.twitter.com/2VOpxe8iQw— Zain Khan (@ZKhanOfficial) January 27, 2021
記者張方瑀／編譯
外太空有人類還沒探索到的未知，就連外星人、幽浮的存在與否，也都眾說紛紜。不過，巴基斯坦國際航空證實，該航空一架國內航班在天空中發現「閃閃發光」的不明飛行物體，此事引發軒然大波，機長也在推特曝光當時的影片。
根據《Geo News》報導，巴基斯坦國際航空公司（PIA）30日證實，該航空一架23日從拉合爾（Lahore）飛往克拉蚩（Karachi）的航班，飛行在3.5萬英尺的高空中時，目擊到一個「閃閃發光」的不明飛行物體在天空盤旋，周圍還疑似噴出氣體。機長也在推特曝光這段影片，「雖然周圍有陽光照射，但這個物體還是不段散發光芒。」
Pakistan International Airlines (PIA) pilots have spotted and unidentified flying object (UFO) flying at 35,000 feet above Karachi.— Fa’had(@fahadmirza54) January 27, 2021
The flight crew immediately started filming the object and after landing found that similar sightings had been reported in the past across the world pic.twitter.com/jvu8UI5BUh
機長認為，這個不明物體可能是國際太空站，或者是人造衛星；不過巴基斯坦國際航空發言人表示，這確實不是尋常的物體，目前要確實判定是何物也為時過早，相關部門會盡快進行調查。
許多網友看到影片後也紛紛開始猜測，「可能是月亮」、「這樣應該是某種戰鬥機，像是無人機的類型」、「看它的形狀也有機會是隕石」、「是國際航空站的機率很大，太陽照射會讓太空站看起來更亮」。
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