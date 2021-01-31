6公尺巨浪「折斷貨輪」爆巨響！5分鐘沉船3死　驚悚瞬間曝光

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記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭貨輪「阿爾文」（Arvin）本月出海原定前往保加利亞，豈料天氣狀況惡劣，巨浪一波波來襲，本想前往土耳其巴爾滕港靠岸避風浪，沒想到船身瞬間被巨浪打斷，17日沉沒在黑海沿海，造成3名船員喪命。依據倖存者的說法，當時浪高達6公尺，從船身斷裂到沉沒只有5分鐘。

綜合紐約時報、鏡報報導，阿爾文號自歐洲國家喬治亞載貨啟航，預計前往保加利亞，船上載有12名船員，包括10名烏克蘭人及2名俄羅斯人，船上懸掛帛琉旗幟，船隻歸烏克蘭公司Arvin Shipping Ltd所有。沒想到，途中天氣狀況惡劣，風浪相當大。

▲烏克蘭貨輪「阿爾文」（Arvin）17日斷兩半。（圖／翻攝自YouTube）

阿爾文號原想要在土耳其巴爾滕港靠岸避風浪，沒想到，因巨浪一波波來襲，隨著海浪上下晃動的船身突然傳出一陣巨響，船體一端瞬間被折斷，警報大響，船員頓時驚慌失措，透過船上無線電發出求救訊號。到了17日中午12時20分左右，船齡已46年的阿爾文號貨輪就在土耳其巴爾滕省黑海沿海沉沒，部分船員衝上救生艇、還有人跳海求生。

土耳其當局出動船隻協助撤離，附近民間船隻也接獲協助搜索的任務，但當時天氣狀況仍舊惡劣，搜救困難複雜。最終有3名船員喪命，依據倖存船員們的說法，當時浪高達6公尺，且船身斷裂到沉沒只有5分鐘。

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