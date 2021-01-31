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86%染疫孕婦「透過胎盤」傳抗體！　新生兒在子宮就對新冠免疫

▲▼孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究發現，染疫孕婦會在孕期間，將抗體透過胎盤傳給嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

研究發現，染疫孕婦會在孕期間，將有能力對抗新冠病毒的抗體，透過胎盤傳給嬰兒，而那些接種了疫苗的孕婦，可能也會讓未出生的嬰兒同時受到保護，因此研究人員十分建議孕婦接種疫苗，以保護自己和孩子。

據CNN報導，兒科專家弗蘭納里（Dustin Flannery）及其同事對1400多名母親和新生兒進行研究後發現，在83名染疫或曾患上新冠的孕婦中，有72人通過胎盤，將具有防護力的病毒抗體傳給了嬰兒。該研究小組在《美國醫學會兒科醫學期刊》公佈研究結果指出，母體產生的新冠抗體有可能為新生兒提供防護力，而更有趣的是，這些染疫孕婦所誕下的的嬰兒，都未感染新冠肺炎。

未參與研究的分子病毒學家穆尼奧斯（Flor Munoz）指出，由於新生兒非常容易受感染，因此任何可以為新生兒提供保護的措施都是非常受歡迎的，不過，對抗其他病毒的抗體，即使在母親懷孕時就傳給嬰兒，但它們很快就會消失，因此何時以及如何給新生兒接種疫苗是更重要的議題。

►研究：染新冠1次「免疫5個月」　保護力高達83%！比牛津疫苗有效
►孕婦染疫緊急剖腹！保加利亞男嬰出生自帶「新冠抗體」

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