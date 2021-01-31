川普5名律師驚傳出走！彈劾案剩10天開庭　不爽辯護頻遭干預

▲川普彈劾案將於2周內進行審判，卻傳出有5名律師退團。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普的彈劾案將於2月9日送交參議院審判，而下周就是訴訟書面摘要的最後提交期限，如今卻驚傳，川普的律師在關鍵時刻一個個出走，目前已有5名律師退出法律團隊，因為他們與川普之間存在意見分歧。

根據CNN報導，退團的5人之中有2位是來自南卡羅來納州的前代表律師，包含曾任職於小布希政府的司法部的鮑爾斯（Butch Bowers）與曾在南卡州擔任15年聯邦檢察官的芭比耶（Deborah Barbier），負責召集律師團隊的兩人現在已經共同決定退出。

▲據CNN報導，曾經身為川普法律團隊代表的兩名律師已經決定要退出訴訟。（圖／路透）

知情人士也透露了其餘3人，包括最近才剛加入團隊的北卡羅來納州律師豪爾德（Josh Howard）、南卡州律師加瑟（Johnny Gasser）與哈理斯（Greg Harris）都已經不再參與川普的彈劾案，於此同時，並無任何律師公開表明自己正在為辯護此案做準備。

另一名知情人士向CNN表示，川普向律師要求，辯護必須朝著「存在大規模選舉舞弊」與「對方陣營竊走選舉」的方向前進，而不是像律師建議的，將「卸任後才審判彈劾案是否合法」作為重點，他甚至不接受討論律師的這項提議。此外，律師們至今仍未取得任何訂金或預付款，也沒有簽署合作意向書。

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