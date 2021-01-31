早打完2劑輝瑞疫苗！美議員確診新冠　曾出席拜登就職典禮

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠疫苗開打，馬薩諸塞州民主黨眾議員林奇（Stephen Lynch）也接種2劑輝瑞疫苗，並在20日參加總統拜登宣誓就職典禮之前，取得病毒檢測陰性報告。但依據辦公室30日最新說法，林奇29日確診新冠肺炎。

▲美國眾議員林奇。（圖／達志影像／美聯社）

綜合福斯新聞、AXIOS報導，林奇麻州波士頓辦公室一名職員日前確診新冠肺炎，儘管林奇已施打2劑輝瑞疫苗，但到了29日這天，仍舊收到新冠病毒檢測結果陽性報告。他的發言人塔佩（Molly Rose Tarpey）發聲明表示，林奇並無症狀，身體狀況良好，但以防萬一將自我隔離。

林奇接種輝瑞疫苗的時間點並未公布，但已知他確診前9日有出席總統拜登宣誓就職典禮，且當時早已接種完2劑輝瑞疫苗，並收到病毒檢測陰性報告。

分析指出，此一案例顯示即便接種新冠疫苗，持續保持社交距離、戴口罩等防疫措施仍然相當重要。美國疾管局先前表示，在接種疫苗後，人體一般需要數週的時間來建立免疫力，也就是接種疫苗後，短時間內仍可能染疫。

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