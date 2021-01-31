　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法暫緩第3度封城　馬克宏：有信心控制疫情

▲▼法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

法國暫緩實施第3度封城，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天捍衛自己的決定，他說，即便第3波疫情擴散、疫苗配送不順利，仍有信心以較不嚴厲的防疫措施來控制疫情。

明天起，法國將禁止往返歐洲聯盟（EU）以外國家的所有非必要出入境，來自歐盟內部國家的旅客則都須持採檢陰性證明才得以入境。此外，當局也將關閉大型購物中心，增加員警巡邏，並於晚間6時開始宵禁。

馬克宏並未要求日間封城，他說，希望先觀察其他措施能否減緩疫情擴散。

由於法國目前有10%案例是來自更具傳染性的英國變種病毒，資深醫護人員建議重新封城，民調也顯示超過3/4法國人認為無法避免再次封城。民調同時顯示，民眾對政府控制危機的信心滑落。

馬克宏推文說：「我信任我們，大家一起走過的這些時光非常重要。讓我們盡己所能，一起減緩疫情。」

衛生部長維宏（Olivier Veran）告訴「星期日報」（Journal du Dimanche），政府顧問認為，變種病毒擴散速度比預期中的慢，意味封城延後一週不會造成風險。

但他表示，如果病毒開始更快速地蔓延，就必須迅速採取行動。他說：「我們永遠不會在必要時刻告訴大家，接下來兩週都不會實施封城。」

►日擬延長緊急狀態至3月7日　關東京阪可能全列入！最快本週宣布
►全球首例！巴西有患者「同時感染2變種病毒」　專家憂：突變加劇了
►英過去24小時增1200起染疫不治！　累計838萬人接種疫苗

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
薪資43K給家用！陸23歲OL被榨乾慘死　父母再要178萬
活逮男友裸身同房女藝人　《甄嬛》女星曝2錄音檔：仁至義盡
視訊聽證會激戰女客！律師活春宮全直播法官傻眼
外送員1句話他驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底：同地址6家店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓KCC名譽會長鄭相永病逝！享壽84歲...為現代集團創辦人么弟

早打完2劑輝瑞疫苗！美議員確診新冠　曾出席拜登就職典禮

WHO呼籲英國「停打」新冠疫苗！發言人：疫苗應求公平分配

法暫緩第3度封城　馬克宏：有信心控制疫情

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

發動GameStop大軋空！麻州奶爸一戰成名　自曝「沒想到會變這樣」

南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

聽證會中激戰女客！律師裸體抖動畫面全直播　法官見活春宮傻眼

鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

南韓KCC名譽會長鄭相永病逝！享壽84歲...為現代集團創辦人么弟

早打完2劑輝瑞疫苗！美議員確診新冠　曾出席拜登就職典禮

WHO呼籲英國「停打」新冠疫苗！發言人：疫苗應求公平分配

法暫緩第3度封城　馬克宏：有信心控制疫情

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

發動GameStop大軋空！麻州奶爸一戰成名　自曝「沒想到會變這樣」

南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

聽證會中激戰女客！律師裸體抖動畫面全直播　法官見活春宮傻眼

鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

遊花東慘遇爆胎！一家人「圍著車發愁」　警路過神救援

LIVE／急追「平鎮醫院案908足跡」　陳時中親上火線說明

南韓KCC名譽會長鄭相永病逝！享壽84歲...為現代集團創辦人么弟

0.3秒絕殺！里拉德最後9秒連飆2顆三分　拓荒者逆轉公牛

高雄女大生騎車「口罩從口袋飛落」遭罰3600！　家屬怒批搶錢

獨／5寶爸前雇主喊話再幫一次　「不怕高不怕苦」保障底薪5萬

早打完2劑輝瑞疫苗！美議員確診新冠　曾出席拜登就職典禮

陸學者：兩岸若沒有民間交流　「真的斷了連線」可能出大事

身體一半都是油！翊萱「激瘦20公斤」2重點不復胖：很多人聽不進去

1328家百貨、賣場消防安全不合格　內政部下令：春節前全面清查

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

6寶媽「又懷四胞胎」！老公崩潰逃離家

致死率達75%！科學家警告發出立百病毒警告

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

律師聽證會激戰女客　活春宮畫面曝光

暴食9顆皮蛋10瓶汽水！街友潛小吃店偷吃下場慘

母親死亡　女兒藏屍冰箱10年

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

超噁「半鼠半蟲」蠕動影片曝！他嚇壞急PO網

日無業女把母親屍體藏冰箱10年！只因「怕要搬出去」

美CDC下令：搭乘大眾交通工具「一律戴口罩」

巴西患者「同時感染2變種病毒」

文在寅「通諜」給金正恩USB：願幫北韓蓋核電廠

英男挖寶竟翻出「遺失400年皇冠裝飾」

更多熱門

相關新聞

日本首現英國變種群聚　9人中鏢

日本首現英國變種群聚　9人中鏢

日本厚生勞動省30日宣布，在境內肆虐的英國變種病毒已出現首宗群聚感染病例，位於關東地區中部的埼玉縣，一家公司有9人染上英國變種的新冠肺炎，厚勞省正在對這波群聚的感染路徑展開調查。

蘇偉碩籲「勿歧視大陸製疫苗」

蘇偉碩籲「勿歧視大陸製疫苗」

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

南韓疫情趨緩！僅增355例...恐維持限聚令

南韓疫情趨緩！僅增355例...恐維持限聚令

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情法國馬克宏

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面