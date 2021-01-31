法暫緩第3度封城　馬克宏：有信心控制疫情

▲法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

法國暫緩實施第3度封城，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天捍衛自己的決定，他說，即便第3波疫情擴散、疫苗配送不順利，仍有信心以較不嚴厲的防疫措施來控制疫情。

明天起，法國將禁止往返歐洲聯盟（EU）以外國家的所有非必要出入境，來自歐盟內部國家的旅客則都須持採檢陰性證明才得以入境。此外，當局也將關閉大型購物中心，增加員警巡邏，並於晚間6時開始宵禁。

馬克宏並未要求日間封城，他說，希望先觀察其他措施能否減緩疫情擴散。

由於法國目前有10%案例是來自更具傳染性的英國變種病毒，資深醫護人員建議重新封城，民調也顯示超過3/4法國人認為無法避免再次封城。民調同時顯示，民眾對政府控制危機的信心滑落。

J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 30, 2021

馬克宏推文說：「我信任我們，大家一起走過的這些時光非常重要。讓我們盡己所能，一起減緩疫情。」

衛生部長維宏（Olivier Veran）告訴「星期日報」（Journal du Dimanche），政府顧問認為，變種病毒擴散速度比預期中的慢，意味封城延後一週不會造成風險。

但他表示，如果病毒開始更快速地蔓延，就必須迅速採取行動。他說：「我們永遠不會在必要時刻告訴大家，接下來兩週都不會實施封城。」

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