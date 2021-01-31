WHO呼籲英國「停打」新冠疫苗！發言人：疫苗應求公平分配

▲英國泰恩河畔新堡一名醫護人員為民眾施打新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情並未隨著疫苗相繼問世而緩解！根據統計，在英國過去1天以內仍有1200人因染疫死亡，其境內接種第1劑新冠疫苗的民眾已達838萬人，可見疫苗接種已逐漸步上軌道。不過世衛組織（WHO）對此卻疾呼，要求英國在為高風險感染族群施打疫苗後，建議必須暫時停止接種工作。

綜合外媒報導，為求20億劑新冠疫苗能夠公平分配給全球，各國應以此為目標。世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）向英國人民呼籲，「其實你們可以等，因為把疫苗公平分配給全球各國，在道德層面上明顯是件正確的事。」

英國首相強森訂下目標，計畫在今年秋季以前為英國所有成年人施打第1劑新冠疫苗，目前接種人數已達838萬，超過國內總人口10%，與以色列和阿拉伯聯合大公國成為全球施打疫苗速度最快國家之一。

目前全球出現「新冠疫苗應公平分配」的討論聲浪，部分國家質疑先進國家佔有疫苗，劑量數甚至超過該國總人口數，實在無法滿足早日達成全球免疫的目標。而南韓外交部長康京和（강경화）日前也在世界經濟論壇上表示，全球應避免「疫苗民族主義」。

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