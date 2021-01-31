　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

▲▼首爾漢陽大學醫院外排滿等待接受新冠篩檢的人群。（圖／達志影像）

▲首爾漢陽大學醫院外排滿等待接受新冠篩檢的人群。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情又迎來減緩趨勢，單日新增確診降到300多人，不過這可能與周末篩檢人數較平日少有關，而基督教團體IM宣教會在大田、光州等地經營的非經政府認可學校與教會，依舊持續傳出集體感染，且首爾漢陽大學醫院等還是陸續傳出確診者，各地依然潛藏高度社區感染風險。防疫當局將於下午頒布2月與新春防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至31日0時為止，南韓今（31）日上午8時30分共通報355起病例，其中境內感染為325例、境外移入則為30例，同時新增6例死亡。目前南韓共累計78205例確診、1420例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增224例（首爾佔98例、京畿道佔107例、仁川佔19例）；釜山新增20例；慶尚南道新增18例；光州新增16例；慶尚北道新增15例；大邱新增9例；蔚山、江原道各新增6例；忠清南道新增4例；世宗、全羅北道各新增2例；全羅南道、濟州島、忠清北道各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，IM宣教會所經營的6處未經政府核可的教育機構共累計368例；首爾市漢陽大學醫院包括醫療人員共27人確診；首爾獵鷹醫院（보라매병원）新增5例；京畿道南楊州市某療養院累計11例；慶尚南道與釜山親戚聚會累計15例。

南韓政府即將於31日下午頒布下一期的防疫措施，期間包括新春年節假期，報導指出，雖然先前單日新增病例一度降至3、400多人，然而卻在之後又爆出大田、光州等地宗教設施經營學校的群聚感染案例，無疑是防疫上的死角，因此當局可能維持現階段防疫層級，且限聚5人以上之措施極有可能暫時不會解禁。

►首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診...基督學校成感染源

南韓現行防疫措施（至1月底）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

發動GameStop大軋空！麻州奶爸一戰成名　自曝「沒想到會變這樣」

南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

聽證會中激戰女客！律師裸體抖動畫面全直播　法官見活春宮傻眼

鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

日擬延長緊急狀態至3月7日　關東京阪可能全列入！最快本週宣布

英將申請加入CPTPP　「首個非原始成員國」創先例！今春啟動談判

拜登政府再反轉川普政策！　抨塔利班失約擬「延緩5月撤軍」

一夜狂嗑9顆皮蛋「猛灌10瓶汽水」！　街友潛小吃店偷吃猝死路邊

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

發動GameStop大軋空！麻州奶爸一戰成名　自曝「沒想到會變這樣」

南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

聽證會中激戰女客！律師裸體抖動畫面全直播　法官見活春宮傻眼

鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

日擬延長緊急狀態至3月7日　關東京阪可能全列入！最快本週宣布

英將申請加入CPTPP　「首個非原始成員國」創先例！今春啟動談判

拜登政府再反轉川普政策！　抨塔利班失約擬「延緩5月撤軍」

一夜狂嗑9顆皮蛋「猛灌10瓶汽水」！　街友潛小吃店偷吃猝死路邊

DIOR「霧黑老花氣墊粉餅」太高級！LOGO壓紋質感爆棚

年輕人背房貸不敢生！　立院籲延長零利率補助至幼兒滿5歲

28歲台北男想婚！月薪8萬一算開銷「會負債」失望了：沒立足之地

護理師「一家7口6確診」婆婆病故火化！鄭文燦嘆：他們壓力爆表

近百萬大學生寒假想工讀 60%兼差兩份以上

37年來百威首次不在超級盃宣傳啤酒　改宣傳疫苗接種

兆豐票券年終稱霸金融　年終平均值11個月

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

兄弟新洋投將到齊！歐尼爾隔離中打招呼　加百利明天抵台

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

國際熱門新聞

6寶媽「又懷四胞胎」！老公崩潰逃離家

致死率達75%！科學家警告發出立百病毒警告

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

暴食9顆皮蛋10瓶汽水！街友潛小吃店偷吃下場慘

母親死亡　女兒藏屍冰箱10年

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

超噁「半鼠半蟲」蠕動影片曝！他嚇壞急PO網

日無業女把母親屍體藏冰箱10年！只因「怕要搬出去」

美CDC下令：搭乘大眾交通工具「一律戴口罩」

律師聽證會激戰女客　活春宮畫面曝光

巴西患者「同時感染2變種病毒」

文在寅「通諜」給金正恩USB：願幫北韓蓋核電廠

英男挖寶竟翻出「遺失400年皇冠裝飾」

更多熱門

相關新聞

蘇偉碩籲「勿歧視大陸製疫苗」

蘇偉碩籲「勿歧視大陸製疫苗」

針對台灣施打新冠疫苗進度，醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，台灣面臨取得疫苗困難與牽涉區域代理權問題，在討論要不要用大陸疫苗前，應該先從法規上著手解套從大陸輸入新冠疫苗的原則性許可。而且，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法。

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

ICU醫師心疼：案863需要好好的被關懷

ICU醫師心疼：案863需要好好的被關懷

日擬延長緊急狀態　關東京阪可能在列

日擬延長緊急狀態　關東京阪可能在列

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎大田光州IM宣教會首爾漢陽大學醫院群聚感染

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面