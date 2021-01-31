南韓新冠疫情又趨緩！今僅增355例...恐維持「限聚5人↑」禁令

▲首爾漢陽大學醫院外排滿等待接受新冠篩檢的人群。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情又迎來減緩趨勢，單日新增確診降到300多人，不過這可能與周末篩檢人數較平日少有關，而基督教團體IM宣教會在大田、光州等地經營的非經政府認可學校與教會，依舊持續傳出集體感染，且首爾漢陽大學醫院等還是陸續傳出確診者，各地依然潛藏高度社區感染風險。防疫當局將於下午頒布2月與新春防疫措施。

根據《韓聯社》報導，截至31日0時為止，南韓今（31）日上午8時30分共通報355起病例，其中境內感染為325例、境外移入則為30例，同時新增6例死亡。目前南韓共累計78205例確診、1420例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增224例（首爾佔98例、京畿道佔107例、仁川佔19例）；釜山新增20例；慶尚南道新增18例；光州新增16例；慶尚北道新增15例；大邱新增9例；蔚山、江原道各新增6例；忠清南道新增4例；世宗、全羅北道各新增2例；全羅南道、濟州島、忠清北道各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，IM宣教會所經營的6處未經政府核可的教育機構共累計368例；首爾市漢陽大學醫院包括醫療人員共27人確診；首爾獵鷹醫院（보라매병원）新增5例；京畿道南楊州市某療養院累計11例；慶尚南道與釜山親戚聚會累計15例。

南韓政府即將於31日下午頒布下一期的防疫措施，期間包括新春年節假期，報導指出，雖然先前單日新增病例一度降至3、400多人，然而卻在之後又爆出大田、光州等地宗教設施經營學校的群聚感染案例，無疑是防疫上的死角，因此當局可能維持現階段防疫層級，且限聚5人以上之措施極有可能暫時不會解禁。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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