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發動GameStop大軋空！麻州奶爸一戰成名　自曝「沒想到會變這樣」

記者張寧倢／編譯

美國華爾街近日掀起「GameStop」風暴，不僅扳倒做空機構，更引起白宮與國會的關切。幕後推手是住在波士頓的34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill），在Reddit論壇WallStreetBets版以「DeepF***ingValue」帳號發文，號召大量散戶買進造成股價暴漲，如今受訪表示，「我只是普通人，沒想到會變成這樣。」

▲▼34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop交易狂潮。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

▲34歲金融顧問吉爾以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop軋空戰。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

吉爾一夕暴富之後首度接受《華爾街日報》專訪表示，自己雖然認為這筆投資會成功，但是他從來沒想過，最近一周以來的大場面竟然真實發生，然而，比起他是誰，這整件事情的意義更為重要，「我支持這些散戶投資者，他們有能力發聲，謝謝你們所有人以及你們所做的一切。」

吉爾以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設YouTube頻道，並且早在半年前就開始在影片中宣揚看好GameStop，成功吸引許多散戶跟進投資，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在周二盤後在推特打上一句「Gamestonk！」，帶動盤後大漲超過40%，聯手小蝦米將做空基金大戶軋空。

▲▼34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop交易狂潮。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

▲吉爾自謙，自己只是一名平凡奶爸，沒想到會引起巨大效應。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

引起GameStop交易狂潮的吉爾在家其實是2歲女兒的父親，因為怕吵到女兒睡覺，這位麻州奶爸只能在租屋處的地下室錄影或直播，而「咆哮小貓」只是一個能讓自己表達投資理念的教育頻道，並不是要人人都贊同他的觀點。

關於未來，吉爾則說，多虧這次賺進的財富，除了繼續經營YouTube，也許還會買房，「我一直夢想能在家鄉布羅頓克頓建一個室內田徑場或體育館，現在看來，或許真的能實現。」

吉爾的母親伊萊恩（Elaine Gill）表示，吉爾一直都很喜歡錢，在小時候就懂得撿起那些被人們以為「槓龜」而丟掉的刮刮樂，其實很多時候上面都還能刮出獎金，GameStop事件之後，伊萊恩擔心站在風口浪尖上的兒子可能會惹上麻煩，「當一切變得瘋狂時，我馬上問他，這有沒有違法或是不誠實的部分？他則回答，『不，老媽，不是的！』」

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