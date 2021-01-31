聽證會中激戰女客！律師裸體抖動畫面全直播　法官見活春宮傻眼

▲秘魯律師竟在視訊聽證會上直播活春宮。（圖／翻攝自YouTube／UNLOCK PHONESS）

記者葉睿涵／編譯

秘魯一位擅長處理非法倒賣土地、欺詐和勒索案件的辯護律師，在一場透過Zoom視訊會議舉行的線上法庭聽證會上，公然與女客戶上演活春宮，結果遭主持聽證會的法官狠批「藐視法庭」與「妨礙風化」。這名色膽包天的律師目前正面臨檢察部門的調查，並被禁止再參與到正在審理的案件中。

據英國《鏡報》指出，在26日的線上聽證會上，辯護律師羅伯斯（Hector Paredes Robles）突然將衣服脫光，並讓一名裸女跨坐在他身上「忘情抖動」，驚呆了在場的法官與其他律師。一名女助手立即警告羅伯斯，他不雅的舉動已被鏡頭拍下，而托雷斯法官也立即將聽證會暫停，並請一名警察介入阻止。

托雷斯表示，「我們剛剛目睹了一起公然猥褻的行為，這明顯已構成了妨礙風化罪，而且這些行為還在全國範圍內被記錄下來，讓情況變得更為嚴重。羅伯斯作為一名律師卻做出這樣的舉動，顯示了他對法庭的不尊重，也不尊重在場的其他律師和整個法律界。 」托雷斯目前已指示國家檢察部門立即對此事展開調查，並禁止羅伯斯再參與此案。

當地高等法院也在29日發布聲明指出，「我們譴責羅伯斯的行為，他在聽證會上的褻瀆行為已犯下了妨礙風化的過失。」據悉，羅伯斯還將面臨2項分別由州檢察官和當地律師協會所進行的獨立調查。部分當地媒體爆料，在聽證會過程中與羅伯斯發生關係的裸女，是他的客戶，但她的身份尚未被確認。

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