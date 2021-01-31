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女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

▲▼英國女王伊莉莎白二世、菲利浦親王、安妮公主、查爾斯王子與安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲英女王伊莉莎白二世、菲利浦親王、安妮公主、查爾斯王子與安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

社會大眾對於王室的生活總是充滿好奇，BBC曾經在1969年播出一部關於英國王室的紀錄片，吸引超過3.5億人，結果卻被白金漢宮要求下架，至此從未再播出過。沒想到近日卻神秘外流，被人上傳至YouTube，不過YouTube在收到版權通知後，已立即移除該影片。

根據CNN報導，BBC在1969年製作了一部《王室》（Royal Family）紀錄片，向社會大眾展示了英國王室的日常生活，當時首播就吸引數百萬人觀看，據估計，至少累計超過3.5億人收看這部紀錄片。結果英國女王伊莉莎白二世認為，紀錄片中有太多王室的私密畫面，因此要求下架影片，至今都未再播出過。

不過，日前這部影片竟神秘外流，悄悄在YouTube上架，但YouTube在收到版權通知後，已立即移除該影片。據了解，這部影片中紀錄了王室的日常生活與對話，除了女王和家庭成員一起用餐的畫面外，影片中女王還將美國大使形容成大猩猩，「有一隻大猩猩，我遇到了最可怕的麻煩，他身體很短，手臂很長。」

在1960年代，社會大眾認為王室和日常社會脫節，因此這部紀錄片被視為王室想重新和社會連結，拍出像是女王從錢包找零錢，替愛德華王子（Prince Edward）買糖果吃的畫面等。不過，伊莉莎白女王的女兒安妮公主（Princess Anne）對這部紀錄片相當不滿，「這是個爛主意，當你自小就受到關注，你最不需要的就是更多的接觸。」

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