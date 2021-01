鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

▲Reddit網友買時報廣場看板。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/編譯

美國股市「GameStop風暴」持續延燒,鄉民更集資在全國各地、紐約時報廣場(Times Square)登廣告,繼續對華爾街做空機構提出挑戰,表示他們不會減少對GameStop的投資,呼籲各地投資者繼續堅守。

根據《紐約郵報》報導,紐約曼哈頓的時報廣場的數位廣告螢幕上,在29日出現了一段文字,上面寫著「$GME GO BRRR」,這句明顯是來自鄉民網路文化,GME是GameStop在紐約證券交易所的股票代號,Brrr意味著印鈔機的聲音,暗示著GameStop的股票將繼續上漲。

除了紐約之外,在相對保守的奧克拉荷馬州,竟也出現了類似的廣告,該州一條公路上的數位看板上寫著「我們不會離開!$GME」,後面還加上了火箭、鑽石等表情符號。

GameStop是一間專營電子遊戲及消費性電子產品零售店的企業,被部分機構評定為公司前景黯淡,股票價值過高,在去年甚至跌到每股僅2.57美元。不過,近日在網路論壇Reddit中「WSB」(Wall Street Bets)板的散戶玩家號召下,該公司股價從14日略低於40美元,一口氣飆升至483美元,儘管價格波動非常激烈,但過去5天基本維持在300美元以上。

given the challenges OOH advertising is facing this is a valuable public service:

investor uses Gamestop profits to rent a billboard in Oklahoma pic.twitter.com/QRsfrQtqHE