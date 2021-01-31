鄉民不好惹…「GameStop風暴」登時報廣場看板！　號召散戶別放棄

▲Reddit網友買時報廣場看板。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

美國股市「GameStop風暴」持續延燒，鄉民更集資在全國各地、紐約時報廣場（Times Square）登廣告，繼續對華爾街做空機構提出挑戰，表示他們不會減少對GameStop的投資，呼籲各地投資者繼續堅守。

根據《紐約郵報》報導，紐約曼哈頓的時報廣場的數位廣告螢幕上，在29日出現了一段文字，上面寫著「$GME GO BRRR」，這句明顯是來自鄉民網路文化，GME是GameStop在紐約證券交易所的股票代號，Brrr意味著印鈔機的聲音，暗示著GameStop的股票將繼續上漲。

除了紐約之外，在相對保守的奧克拉荷馬州，竟也出現了類似的廣告，該州一條公路上的數位看板上寫著「我們不會離開！$GME」，後面還加上了火箭、鑽石等表情符號。

GameStop是一間專營電子遊戲及消費性電子產品零售店的企業，被部分機構評定為公司前景黯淡，股票價值過高，在去年甚至跌到每股僅2.57美元。不過，近日在網路論壇Reddit中「WSB」（Wall Street Bets）板的散戶玩家號召下，該公司股價從14日略低於40美元，一口氣飆升至483美元，儘管價格波動非常激烈，但過去5天基本維持在300美元以上。

given the challenges OOH advertising is facing this is a valuable public service:

investor uses Gamestop profits to rent a billboard in Oklahoma pic.twitter.com/QRsfrQtqHE — Ed Barton (@e2theb) January 30, 2021

WSB板鄉民發文表示，「這幾乎是上帝第一次給我們一個理由，讓我們反對腐敗，支持明顯正確的事情，我從未經歷過這樣的團結，不管你在政治光譜中屬於哪個階層，每個人都有共識做一樣的事情。」34歲的詹金斯（Tess Jenkins）拍下奧克拉荷馬州的廣告後表示，「我認為這很棒，人民有更多的權力，我很高興這一切能發生。」

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