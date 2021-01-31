拜登政府再反轉川普政策！　抨塔利班失約擬「延緩5月撤軍」

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▲美軍撤軍阿富汗再添變數。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登上任後快刀進行一系列反轉或推翻前朝政策的動作，最新一項包括暫緩美軍撤軍阿富汗的安排。美國政府高層警告，若當地叛亂組織未能履行先前的承諾，則美軍自5月撤軍阿富汗的排程將會延後，此則警告被認為是拜登政府給恐怖組織塔利班的強硬訊號。

根據美媒「NBC News」報導，白宮、國務院和五角大廈在這周各自發表的聲明和評論，均明確透露出拜登政府對於前總統川普所達成和平協議的穩定性及持久性，抱持著一個相當懷疑的態度。他們懷疑塔利班會和其他如蓋達（Al Qaeda）等地極端組織，是否會願意合作履行承諾。

根據美國前任官員、軍方高層指出，拜登政府在中東面臨一系列難以抉擇的急手問題，根據先前美國─塔利班─阿富汗達成的和平協議，若美軍沒有盡早撤軍的話，暴力問題很可能會再次迅速升級，進而促使塔利班單方面放棄和平協議。

拜登國家安全顧問蘇利文（ Jake Sullivan）29日表示，就目前情況看來，塔利班在是否履行承諾方面仍有待觀察。

去年2月美國與阿富汗親美的喀布爾（Kabul）當局，和塔利班達成和平協議，約定以美軍在今年5月最後撤軍換取阿富汗境內的和平。然而美國國防部發言人柯比（John Kirby）日前表示，塔利班並沒有遵照和平協議的規定，若連和平協議內容都無法遵守，進一步的和平協定（settlement）便又再遙遙無期。