一夜狂嗑9顆皮蛋「猛灌10瓶汽水」！　街友潛小吃店偷吃猝死路邊

▲皮蛋不宜一次吃太多。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名街友疑因長期饑餓，日前在夜裡潛入春蓬府一處小吃店，猛嗑9顆皮蛋，再狂灌10瓶汽水，結果走出店門不久便活活撐死，倒在路邊失去生命跡象。

綜合當地媒報導，春蓬府通卡鎮警方於28日上午接獲民眾報案，趕赴現場後發現一名路倒男屍，身穿短袖短褲，脖子上還圍著一條粉黃的毛巾，目測介於50至55歲之間。警方稍後在男子背上的背包裡發現，有5瓶還沒開過的汽水、幾包泡麵和幾瓶礦泉水。

根據法醫初步檢驗，當時男子距離死亡時間不過4小時以內，身上也未有外力痕跡，但沒有身份證明文件，而且當地居民也不認識此人，因此已先將屍體轉送至春蓬醫院。

距離男子路倒陳屍的地點不過50多公尺遠的一間小吃店，55歲老闆樂達之後 告訴警方，其實案發當天凌晨她一人獨自在店裡休息時，聽到房外突然傳出翻找東西的聲響，緊接著還傳出玻璃杯碰撞的聲音，但因太過害怕所以沒有出去查看。她說直到聲音消失重新入睡又醒過來之後，已經是早上了，出來查看情況時發現地上有10瓶空的汽水瓶，還有滿地的皮蛋殼，清點結果是9顆皮蛋。

由於當地民眾皆表示沒有看過該名街友，因此調查人員初步推斷，街友應是從外地一路流浪到通卡鎮，過於飢餓的情況下才會潛入小吃店，暴吃一頓還帶走一些糧食，但走出店外才50公尺就因為太飽而倒地，身體負荷不了猝死路邊。