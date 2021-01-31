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英國斥中國破壞全球經貿信任　擬聯手美日歐盟反制

文／中央社倫敦29日綜合外電報導

英國國際貿易大臣特拉斯今天表示，中國造成全球貿易體系的信任破壞，並主張和歐盟、日本與美國及其他國家合作，遏止英國認為中國對國營企業的不公平補貼。

▲▼英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國國際貿易大臣特拉斯在線上會議中，直指中國造成全球貿易體系的信任破壞。（圖／路透）

特拉斯（Liz Truss）在「世界經濟論壇」（World Economic Forum）以「修復國際貿易」（Fixing International Trade）為題的線上會議發表上述言論。英國脫歐後，她負責建構英國在世界各地新的經貿聯繫。

她說：「中國在若干領域的行徑，像是強迫科技轉移、補貼國營企業，以及侵犯智慧財產等，造成全球貿易體系中的部分不信任感，大家都目睹了諸多不公平的現象，若是國營企業能獲得補貼，還可損及自由企業經濟，那麼就會破壞貿易信任。」

從2015年英國強力拉攏中國投資當地的基礎建設，到去年禁止中國電信巨擘華為參與英國部分通訊網路，並基於國家安全考量，加強對外國投資的規範，英國與中國的關係近幾年已降溫。

特拉斯另再度呼籲世界貿易組織（World Trade Organisation, WTO），並說WTO癱瘓的爭端解決機制務必要改革，以恢復各方對世貿組織程序的信任。

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