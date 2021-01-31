LIVE／新增4本土1死！　鄭文燦主持防疫會議應戰

記者沈繼昌、張榮恩／桃園報導

中央疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土，震撼全台，其中1例為感染源不明、案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮區另一間醫院門診就醫候診時，指揮中心定調為「第二家醫院出現院內感染」，今天(31日)將公布案889於1月18日、23日門診的匡列名單。桃園市長鄭文燦一早8點也將主持防疫專案會議，全力應戰。對此，《ETtoday新聞雲》將在現場為您帶來最新情況。

▲鄭文燦主持桃園防疫會議。（圖／記者張榮恩攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

部桃醫院群聚感染事件30日新增的4例本土，其中案907不幸死亡。桃園市長鄭文燦30日表示，在得知案907死亡後心情非常沉重，依照傳染病防治法規定，遺體須在24小時內火化，鄭文燦強調將成立專案小組，全力協助家屬處理後事。

▲陳時中30日表示，案889與案908曾在同一醫院，時間重疊約20分鐘。（資料照／ETtoday直播）

對於感染源不明的案889是如何傳染給案908，指揮官陳時中表示，那天案889在醫院裡待的時間是9:47到10:46約一個鐘頭，案908是10點出頭待到10:23，再加上6分鐘領藥，時間上來講有可能在那接觸的20分鐘內感染，雖然診間不同有相當距離，不過後來案908去領藥的時候，他的媽媽就是原來案889的診間，不過他媽媽目前檢驗是陰性，因此懷疑是環境殘留病毒導致傳染。