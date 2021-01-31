路透：美情報官員警告　中國公司意圖藉病毒檢測收集美國人民DNA

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國媒體報導，在新型冠狀病毒疫情爆發初期，中國公司「華大基因」（BGI）曾提出在美國建立病毒檢測實驗室，美國情報官員警告，這可能是為了收集美國公民DNA資料。

路透社檢視過的研究、專利申請和其他文件顯示，全球最大基因測序中心「華大基因」與中國軍方在研究上合作，範圍涵蓋呼吸道病原體大規模檢測乃至腦科學研究。

▲「華大基因」在中國以外地區銷售了數以百萬套檢疫試劑。（圖／路透）

路透社檢視的逾40份中英文公開文件和研究論文顯示，「華大基因」與中國解放軍的關係，包括與中國頂尖軍事超級電腦專家的研究。其他媒體之前未報導這些關係的範疇。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，「華大基因」在中國以外地區銷售數以百萬套檢疫試劑，包括售往歐洲、澳洲及美國。

但美國安全官員警告，實驗室不應使用中國的染疫檢測，因為憂心中國試圖為自身研究，收集國外基因數據。「華大基因」已否認這項指控。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）報導，「華大基因」提出在華盛頓、紐約和加州等州建立和運行測試實驗室。

時任美國國家情報總監辦公室（ODNI）反情報部門主管伊凡尼納（William Evanina）警告，各州不應接受這項提議。

伊凡尼納在「60分鐘」節目上表示：「外國勢力可以從新型冠狀病毒測試中收集、儲存和利用生物識別資訊。」

伊凡尼納擔心，中國可能會利用「華大基因」這樣的公司來收集生物數據。他認為，隨著世界開始更加關注此類資產，秘密收集這些生物數據可能威脅國家安全。