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義大利疫情減緩！日增421人死　批准施打2款疫苗

▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利正逐步解除限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社羅馬30日綜合外電報導

義大利今天新增421起新型冠狀病毒相關死亡病例，較昨天的477死減少，累計病故增至8萬8279例，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高，僅次於美國、巴西、墨西哥、印度和英國。

路透社報導，義大利衛生部今天通報新增1萬2715人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），較前一天的1萬3574人染疫減少，累計確診攀升至254萬1783例。

染疫住院病患（不包括加護病房病患）達2萬98人，較前一天的2萬397人減少。

加護病房今天收治132名重症患者，較一天前的收治148人減少，收治病患總數達2218人，較前一天的2270人減少。

義大利藥物局（AIFA）消息人士表示，義大利藥物局已批准使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）聯手研發的COVID-19疫苗。

在此之前， 歐盟藥品管理局（EMA）於29日批准此款疫苗，這也是歐盟批准使用的第3支疫苗，另外2支為輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗，以及美國生技公司莫德納（Moderna）開發的疫苗。

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