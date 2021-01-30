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英男挖寶竟翻出遺失400年「亨利八世皇冠裝飾」！價值高達7600萬

▲亨利八世。（圖／翻攝自大英博物館官網）

▲英國男子隨意挖寶居然挖出亨利八世的皇冠裝飾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

英國男子凱文（Kevin Duckett）日前使用金屬探測器在北安普敦郡一處田地到處挖寶，意外挖出了一個約6公分長的金色人像雕刻品，外觀看起來十分高貴，且長埋在地底下也沒有太多毀損，沒想到經鑑定發現，這個小雕像竟是亨利八世頭上皇冠的一個小裝飾，價格粗估高達200萬英鎊（約新台幣7683萬元）。

綜合外媒報導，凱文平常就喜歡帶著金屬探測器到處尋寶，當天他在一處田園附近搜索了20分鐘都一無所獲，正準備坐下休息時，金屬探測器就突然發出信號，起初他以為只是一個金色的牛奶瓶蓋或被壓扁的鋁箔盤子，但沒想到挖出來後，竟然是一個金色人像的雕刻品。

凱文表示，「我小心翼翼地拿出來，透過它的顏色和重量，我知道這一定是純金做的，我擦掉了雕刻品上的土壤，並驚訝地坐下來，拿著沉重的純金或琺瑯小雕像，腎上腺素開始不斷上升，興奮的感覺在我體內開始流動。」於是凱文將這個雕像帶回家並瘋狂研究。

凱文發現這個雕像底部有一個「SH」（Saint Henry）的字樣，加上他研讀了一篇文章，文中介紹亨利八世在位36年內曾拿掉原本在皇冠上面的基督雕像，並多次變換皇冠上的頭飾雕像，包括殉教者艾德蒙、懺悔者愛德華和亨利六世，而凱文挖到的正是亨利六世的雕像。

▲亨利八世。（圖／翻攝自大英博物館官網）

▲亨利八世。（圖／翻攝自大英博物館官網）

凱文指出，自己在Youtube上也曾看過仿冒的複製品，甚至跑去博物館看後人仿製的贗品，發現自己挖到的小金人雕像和博物館的極為相似，「我去了宮殿尋找答案，當我走入大廳時，我永遠不會忘記那讓人激動的複製品，再當我走進房間時，我的小雕像的同卵雙胞胎正盯著我看。」

報導指出，亨利八世的皇冠應該是在1645年的納斯比之戰（Naseby Battle）後逃離克倫威爾時，經過了北安普敦郡所遺失，距離至今已有近400年之久。2012年時，英國皇家宮殿的專家曾繪製了製作了複製品，並將其展示在漢普頓宮。據了解，凱文目前已經將雕像送往大英博物館進行鑑定，如果確認為亨利八世所遺失的皇冠裝飾品，那麼價格粗估將高達200萬英鎊（約新台幣7683萬），且凱文也必須出售給博物館。

皇家宮殿首席策展人露西（Lucy Worsley）則興奮表示，經過數百年沉睡在地底下後，這個小金雕像還能被發現真的是莫大的好消息，光想像他的真實歷史就令人非常著迷。

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