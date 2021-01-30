美製新冠疫苗交付進度嚴重落後！　歐洲各國急跳腳

▲莫德納（Moderna）疫苗，到貨量不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國藥廠莫德納（Moderna）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗交付大延宕，使歐洲各地都出現短缺。繼法國和瑞士後，義大利也宣布2月份收到的疫苗數量將比原定少2成。

金融時報指出，莫德納告知義大利2月初到貨劑量為13萬2000劑，低於原本義大利政府所預期的16萬6000 劑。法國衛生部也表示，他們現在只能預期2月能拿到的莫德納疫苗數量為60萬劑，而非當初的80萬劑；輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗本月交付法國的疫苗數量也比原訂的260萬劑少20萬劑。

莫德納公司告訴路透社，由於疫苗原料的合約供應廠瑞士龍沙（Lonza）藥廠的「業務量暴增」，因此下修歐洲與美國以外地區的近期供貨。龍沙表示，正常情況下，疫苗的量產與交付都得有3至4年準備。

義大利防疫指揮官艾克瑞（Domenico Arcuri）今天表示2月7日當週起，只能拿到比原先預期量少2成的疫苗。法國與瑞士前一天也宣布遇到類似情形。

▲莫德納疫苗交付進度落後，歐洲各國急跳腳。（圖／路透社）



歐洲多個國家目前都苦於普遍遇到疫苗延遲交貨問題。所有已獲准使用的西方疫苗，像是莫德納、輝瑞（Pfizer）與阿斯特捷利康（AstraZeneca），交付進度都比原訂落後。

艾克瑞在記者會上說：「就在幾分鐘前，莫德納告知我們將延遲交貨，從2月7日開始的當週僅會供貨13.2 萬劑疫苗，比原訂的少20%。」他表示因所有供應方都延宕，導致義大利取得的疫苗劑量比原先預期的少30萬劑。

他說：「每天傳來的消息都比前一日糟。疫苗不是飲料或點心，它可是想走出這場已持續超過一年疫情黑夜的唯一解藥。」艾克瑞還說藥廠片面減少交貨卻沒先告知，令人「無法接受」。

莫德納交付給歐洲的疫苗產製程序漫長且複雜，先由合約商瑞士龍沙藥廠供給原料，然後到西班牙的組裝工廠完成，最後送往比利時的物流中心出貨。

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