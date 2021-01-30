　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫩妹「陰唇+乳頭」穿孔…15歲拿針穿臉切舌！　自曝想當刺青芭比

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲國外一名19歲女子從小熱愛改造自己，最新目標是要變成「刺青芭比」。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

記者張寧倢／編譯

義大利一名年輕女子從11歲起愛上紋身與穿洞，甚至自己動手將舌頭切成兩半，目前19歲的她身上已有20多個穿孔，還做了無數侵入性手術，包含眼球刺青、陰唇穿洞與植入，以及每個月固定做的豐唇手術等，最近她的目標是要成為「刺青芭比」，因此正在計畫隆乳及豐臀。

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）受訪談到自己變身成卡通人物的過程。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

根據《每日星報》報導，羅馬一名19歲女子莫德（Aydin Mod）自曝從小就熱衷「改造自己」，不僅11歲就會自己用針在臉上穿洞，15歲時還冒著割斷動脈的風險，動手把舌頭切成兩半，現在她的臉頰、鼻孔、耳垂與乳頭等部位已經有超過20個穿孔，身上也有超過12個用刀割出的圖騰疤痕與遍布全身的刺青。

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲莫德11歲就在家拿針穿臉，15歲自己割舌。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

此外，莫德先前為了效法被稱作墨西哥吸血女鬼的「Mary Jose Cristerna」更花了至少5000美元（約新台幣14萬元）做整形手術，包含眼球刺青、陰唇穿洞與植入手術，以及每個月固定會豐唇一次。報導稱，莫德的新目標是要整成「刺青芭比」，預計未來還會再繼續花錢整形。

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲▼莫德現在的目標是要將自己改造成充滿刺青的芭比娃娃。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

莫德聲稱，自己並未設定一個「終極目標」，因為她永遠不會停止改造自己，除了想在全身刺滿紋身、打更多洞之外，現在也正在作永久性的金屬牙，「我可能會再次在眼球上刺青，讓眼睛更黑一點，最近也開始尋找更常見的手術，我想要隆乳，可能還有巴西豐臀手術。」

▲▼義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

▲莫德強調，只要不要傷害別人，永遠要為自己做選擇。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

報導指出，莫德在IG上擁有1.6萬粉絲追蹤，雖然偶爾受到批評，但她樂觀表示，唯一要取悅的人就是自己，即使有人說醜，她也不覺得受到侮辱，「如果有人不滿，那他可以離我遠一點。」莫德說，自己很幸運能獲得身邊很多人的支持，「要有勇氣為自己選擇，只要不傷害他人，永遠要與眾不同、要做自己。」

更多相關新聞
►帥男「整形上癮」想當黑色外星人！　「切除上唇」超慘後遺症曝
►動刀32次變「人間精靈」　自爆剪耳換瞳：我不是人！明年還要再整
►吸血女鬼、紅骷髏出沒！　紋身博覽會挑戰感官極限

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►經典不敗的「SK-II青春露」超殺5.5折

ET快訊
平鎮某醫院確診者「趴趴走3天」　專家說話了
桃園第二家院內感染！「詭異連結」嚇壞網：女列車長也在
直擊／第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢
獨／五寶爸兒燙傷　社會局「揭2關鍵」考慮安置5子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日無業女把母親屍體藏冰箱...伴屍長達10年！只因「怕要搬出去」

超噁「半鼠半蟲」瘋狂爬牆！蠕動影片曝光　他嚇壞：簡直外星生物

美軍野訓誤把「防凍劑當酒喝」！11人乙二醇中毒　2人仍在搶救

賈伯斯親製Apple 1電腦現身拍賣！「還能開機使用」喊價4200萬

英男挖寶竟翻出遺失400年「亨利八世皇冠裝飾」！價值高達7600萬

文在寅「通匪諜」行徑恐曝光！遞USB給金正恩：願幫北韓蓋核電廠

美製新冠疫苗交付進度嚴重落後！　歐洲各國急跳腳

南韓23歲女國手遭「掌摑霸凌」輕生！錄音檔曝光　總教練僅判7年

嫩妹「陰唇+乳頭」穿孔…15歲拿針穿臉切舌！　自曝想當刺青芭比

17城市遭入侵！土耳其「128人感染變種病毒」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

日無業女把母親屍體藏冰箱...伴屍長達10年！只因「怕要搬出去」

超噁「半鼠半蟲」瘋狂爬牆！蠕動影片曝光　他嚇壞：簡直外星生物

美軍野訓誤把「防凍劑當酒喝」！11人乙二醇中毒　2人仍在搶救

賈伯斯親製Apple 1電腦現身拍賣！「還能開機使用」喊價4200萬

英男挖寶竟翻出遺失400年「亨利八世皇冠裝飾」！價值高達7600萬

文在寅「通匪諜」行徑恐曝光！遞USB給金正恩：願幫北韓蓋核電廠

美製新冠疫苗交付進度嚴重落後！　歐洲各國急跳腳

南韓23歲女國手遭「掌摑霸凌」輕生！錄音檔曝光　總教練僅判7年

嫩妹「陰唇+乳頭」穿孔…15歲拿針穿臉切舌！　自曝想當刺青芭比

17城市遭入侵！土耳其「128人感染變種病毒」

萌系直播主紅毯真面目現形！　「根本不同人」死亡對比圖驚呆了

另一醫院確診者匡列前「有3天在社區」　專家認有風險：應公布足跡

雄中71級同學會贈書屏東家扶　助家扶兒少「擁抱知識․擁抱希望」

曾仁和對社會人5局失2分　呂彥青中繼飆144

共軍今派遣1架運8反潛機擾台　國防部曝光路徑軌跡

吳念軒一開唱瘋狂走音　方志友狂笑：有些事不能勉強

連李佳穎都說讚！　吳思賢首曝皮膚保養「神奇果汁」秘方

遺失2萬多元iPhone手機　南投警用這一招半小時就找到

馬琳終結地主大黑馬挺進年終賽決賽　連三週對決戴資穎爭冠

不用電也能保存疫苗！善用太陽能　「冷鏈冰箱」延長保溫10天

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

GameStop散戶吃下有錢人　34歲推手身分曝

GameStop亂美股！道瓊暴跌620點　3萬大關失守

香水變爛肉味！全球650萬新冠患者「嗅覺倒錯」

嗑3死神辣椒　他下秒狂吐超痛苦

伊莉莎白赫莉雪地秀凍齡水蜜桃！

香櫞認賠GameStop　宣告終結20年放空研究

快訊／歐洲地中海地震中心：6.4強震侵襲澳洲西北部

大隊接力「落後25m」她逆轉成冠軍

白宮國安顧問表態：美須準備好要中為威脅台灣付出代價

日副相讚台灣：超前部署「兩岸斷航」救疫情！

超商被搶！她「吞吐」歹徒拖到警察來

更多熱門

相關新聞

義大利總理因疫請辭？其實祭險招

義大利總理因疫請辭？其實祭險招

義大利飽受疫情肆虐，經濟蒙受嚴重打擊之際，政壇卻是風雲再起，總理孔蒂（Giuseppe Conte）在前總理倫齊（Matteo Renzi）所率領義大利活力黨（Italia Viva），針對孔蒂政府未接受該黨所提政策建議，致使處理疫情失當，造成經濟衰退嚴重影響民眾生活

即／義大利總理孔蒂宣布請辭

即／義大利總理孔蒂宣布請辭

渣夫欠賭債…帶她「隆成H罩杯」賣淫還！醫揭10年慘虐下場

渣夫欠賭債…帶她「隆成H罩杯」賣淫還！醫揭10年慘虐下場

荷丹防疫升級引抗議潮　法仍考慮封鎖

荷丹防疫升級引抗議潮　法仍考慮封鎖

英近10萬死！逾586萬人接種第一劑疫苗

英近10萬死！逾586萬人接種第一劑疫苗

關鍵字：

義大利羅馬整形成癮人間芭比切舌穿孔刺青耳洞陰唇隆乳豐臀

讀者迴響

熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

遊客搶拍超大牌毛帥　狂讚忘賞櫻

部桃群聚擴及平鎮某醫院！指揮中心定調屬於院內感染

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面