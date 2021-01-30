嫩妹「陰唇+乳頭」穿孔…15歲拿針穿臉切舌！　自曝想當刺青芭比

▲國外一名19歲女子從小熱愛改造自己，最新目標是要變成「刺青芭比」。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

記者張寧倢／編譯

義大利一名年輕女子從11歲起愛上紋身與穿洞，甚至自己動手將舌頭切成兩半，目前19歲的她身上已有20多個穿孔，還做了無數侵入性手術，包含眼球刺青、陰唇穿洞與植入，以及每個月固定做的豐唇手術等，最近她的目標是要成為「刺青芭比」，因此正在計畫隆乳及豐臀。

▲義大利19歲女子莫德（Aydin Mod）受訪談到自己變身成卡通人物的過程。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

根據《每日星報》報導，羅馬一名19歲女子莫德（Aydin Mod）自曝從小就熱衷「改造自己」，不僅11歲就會自己用針在臉上穿洞，15歲時還冒著割斷動脈的風險，動手把舌頭切成兩半，現在她的臉頰、鼻孔、耳垂與乳頭等部位已經有超過20個穿孔，身上也有超過12個用刀割出的圖騰疤痕與遍布全身的刺青。

▲莫德11歲就在家拿針穿臉，15歲自己割舌。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

此外，莫德先前為了效法被稱作墨西哥吸血女鬼的「Mary Jose Cristerna」更花了至少5000美元（約新台幣14萬元）做整形手術，包含眼球刺青、陰唇穿洞與植入手術，以及每個月固定會豐唇一次。報導稱，莫德的新目標是要整成「刺青芭比」，預計未來還會再繼續花錢整形。

▲▼莫德現在的目標是要將自己改造成充滿刺青的芭比娃娃。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

莫德聲稱，自己並未設定一個「終極目標」，因為她永遠不會停止改造自己，除了想在全身刺滿紋身、打更多洞之外，現在也正在作永久性的金屬牙，「我可能會再次在眼球上刺青，讓眼睛更黑一點，最近也開始尋找更常見的手術，我想要隆乳，可能還有巴西豐臀手術。」

▲莫德強調，只要不要傷害別人，永遠要為自己做選擇。（圖／翻攝自Instagram／@aydinmod）

報導指出，莫德在IG上擁有1.6萬粉絲追蹤，雖然偶爾受到批評，但她樂觀表示，唯一要取悅的人就是自己，即使有人說醜，她也不覺得受到侮辱，「如果有人不滿，那他可以離我遠一點。」莫德說，自己很幸運能獲得身邊很多人的支持，「要有勇氣為自己選擇，只要不傷害他人，永遠要與眾不同、要做自己。」

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