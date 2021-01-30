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賈伯斯親製Apple 1電腦現身拍賣！「還能開機使用」喊價4200萬

▲▼首批50台之一的Apple 1出現在eBay拍賣網站，且還能開機使用。（圖／翻攝自eBay拍賣）

▲賈伯斯親自製造的首批Apple 1其中一台出現在eBay拍賣網站。（圖／翻攝自eBay拍賣）

實習記者陳妙津／綜合報導

初代Apple電腦Apple 1（或稱Apple I）近日現身拍賣網站eBay，要價150萬美金（約台幣4200萬），是賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼克（Steve Wozniak，Apple電腦合夥創辦人）首批親製出的50台Apple 1之一，且現在還能開機使用，珍貴價值不言而喻。拍賣者表示，他是1978年時在加拿大蒙特婁的商店以Apple II電腦換購取得。

▲▼首批50台之一的Apple 1出現在eBay拍賣網站，且還能開機使用。（圖／翻攝自eBay拍賣）

▲該台Apple 1還能開機使用。（圖／翻攝自eBay拍賣，同下）

綜合外媒報導，拍賣者布雷克（Krishna B. Blake）說，這台Apple 1的影音和鍵盤連接器曾經換過，並不是原始出廠樣貌，他從手工焊接的主機板和連接器插槽的連接點略有不同判斷，原本很可能是設計用於軍事用途的，更珍貴的是，如今這台電腦仍能開機使用。

▲▼首批50台之一的Apple 1出現在eBay拍賣網站，且還能開機使用。（圖／翻攝自eBay拍賣）

Apple 1是1976年7月蘋果公司推出的第一款產品，當時要價666.66美金，約生產了200台左右，到2008年時，市面上仍有近50台Apple 1產品流通，並曾分別在1999年、2010年拍賣到5萬美元紀錄。

▲▼首批50台之一的Apple 1出現在eBay拍賣網站，且還能開機使用。（圖／翻攝自eBay拍賣）

▲賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼克（Steve Wozniak，Apple電腦合夥創辦人）。（圖／翻攝自eBay拍賣）

據CNBC的數據顯示，Apple 1的拍賣價在2014年價格漲至90.5萬美元，目前最高紀錄保持者同為沃茲尼克親造的首批50台之一－專家認為，其他Apple 1的價格可能落在17.5萬美元至47.5萬美元間，雖然eBay上的喊價明顯較高，但仍落在可能範圍內。

 
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