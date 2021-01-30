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民進黨提國務機要費除罪化　連勝文：解決陳水扁的問題

▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,副董事長連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，而民進黨立法院黨團總召柯建銘就提出「國務機要費除罪化」。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，民進黨只是想趁機會解決問題。

柯建銘表示，國務機要費本身就是特別費，早就應該除罪化，「全國所有人的特別費都除罪化，只剩下國務機要費只是因為總統府特別費改名」，民進黨團也已經提案，希望下會期能夠審議。

對於「國務機要費除罪化」的提案，連勝文30日受訪則表示，應該是要解決陳水扁的問題，而且陳水扁現在沒有坐牢，也沒有拘禁，他就是一個自由的人，因此認為民進黨應該是趁這個機會要解決問題。

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關鍵字：

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