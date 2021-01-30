關14天性慾難解！她揪防疫旅館員工「床戰」　用口罩當信紙調情

▲女子在隔離期間引誘旅館員工上床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

紐西蘭日前才被評為全球防疫表現冠軍，卻在近日傳出防疫漏洞醜聞。原來是一名回國後在旅館進行隔離的女子，因為在長達14天的隔離期中不甘寂寞，竟將口罩當成傳情便條，跟防疫旅館員工調情，最後兩人更大喇喇開房間，簡直就是防疫破口。

根據《每日星報》報導，紐西蘭一名歸國女子在隔離期間，疑似因為不甘寂寞，所以頻頻向旅館員工調情，還把舊口罩當作便條紙傳情。結果某次員工終於受不了，在女子點了一瓶葡萄酒後，在送餐的同時直接進入房間跟她翻雲覆雨。

結果飯店經理發現員工去了20分鐘還沒回來，擔心發生意外前去查看，沒想到竟看到員工跟女子正在進行「濃厚接觸」，完全無視防疫措施，也沒有保持「社交距離」。紐西蘭隔離行動負責人布利斯（Jim Bliss）表示，該名員工被要求立刻進行隔離，同時也被旅館給解雇。

紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，他們現在正詳細調查這起事件是否有安全疏漏，「我們無法控制每個人的行為，但我們絕對清楚規則是什麼，如果有人違反規則，就得自行承擔後果。」他強調，就算兩人沒有發生性關係，但在室內空間持續20分鐘未保持距離，就已經是無法接受的。

紐西蘭才剛被澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）評為全球防疫表現最佳的國家，根據約翰霍普金斯大學數據，該國截至目前確診人數為2303例，死亡人數則為25人。

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