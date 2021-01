超噁「半鼠半蟲」瘋狂爬牆！蠕動影片曝光　他嚇壞：簡直外星生物

▲泰國男子在家中發現一種半鼠半蟲的超噁生物。(圖/翻攝自YouTube/London Worms & Garden)

記者張寧倢/編譯

許多人害怕老鼠也怕蟲,而泰國一名男子日前竟然在自己房間看見「半鼠半蟲」超噁生物,還在牆壁上不斷蠕動,一步一步向上爬,讓男子不禁起了雞皮疙瘩,直呼超像外星生物!

根據《每日星報》報導,泰國黎逸府(Roi Et)一名男子桑諾伊(Thawiwat Sangnoi)日前在自己的臥房中發現「半鼠半蟲」的超噁生物,雖然整體看起來是一隻黏糊糊的蟲,但牠卻長著一條類似老鼠的長尾巴,還用牠柔軟的身軀像毛毛蟲一樣蠕動,並緩緩向上爬行,嚇得桑諾伊趕緊拿起手機錄影。

報導指出,桑諾伊表示,看著這個可怕的東西會讓人起雞皮疙瘩,「我不知道這個噁心的東西是什麼,看起來像個外星生物。」據了解,這隻「半鼠半蟲」其實是一種名為「鼠尾蛆」(Rat-tailed maggots)的食蚜蠅科幼蟲,通常生活在糞坑、汙水道中,而老鼠般的長尾巴是牠用來潛水的呼吸管。

報導稱,鼠尾蛆已經不是第一次引起眾人恐慌,2018年就有一名英國婦女看見一隻鼠尾蛆在她的廚房遊蕩,讓她直呼,「我的天啊!很噁心!」報導補充,有多種類的食蚜蠅來自英國本土物種,能在低含氧量的死水中存活,而人們最常見的鼠尾蛆是「長尾管蚜蠅」(Eristalis tenax)的幼蟲。

