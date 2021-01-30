超噁「半鼠半蟲」瘋狂爬牆！蠕動影片曝光　他嚇壞：簡直外星生物

▲泰國男子在家中發現一種半鼠半蟲的超噁生物。（圖／翻攝自YouTube／London Worms & Garden）

記者張寧倢／編譯

許多人害怕老鼠也怕蟲，而泰國一名男子日前竟然在自己房間看見「半鼠半蟲」超噁生物，還在牆壁上不斷蠕動，一步一步向上爬，讓男子不禁起了雞皮疙瘩，直呼超像外星生物！

根據《每日星報》報導，泰國黎逸府（Roi Et）一名男子桑諾伊（Thawiwat Sangnoi）日前在自己的臥房中發現「半鼠半蟲」的超噁生物，雖然整體看起來是一隻黏糊糊的蟲，但牠卻長著一條類似老鼠的長尾巴，還用牠柔軟的身軀像毛毛蟲一樣蠕動，並緩緩向上爬行，嚇得桑諾伊趕緊拿起手機錄影。

AYO I WENT TO A PUBLIC BATHROOM WTF ARE THESE ON THE GROUND?,??? c vcc????? pic.twitter.com/gUvyoKBgbO — daine (@notdaine) January 2, 2021

報導指出，桑諾伊表示，看著這個可怕的東西會讓人起雞皮疙瘩，「我不知道這個噁心的東西是什麼，看起來像個外星生物。」據了解，這隻「半鼠半蟲」其實是一種名為「鼠尾蛆」（Rat-tailed maggots）的食蚜蠅科幼蟲，通常生活在糞坑、汙水道中，而老鼠般的長尾巴是牠用來潛水的呼吸管。

報導稱，鼠尾蛆已經不是第一次引起眾人恐慌，2018年就有一名英國婦女看見一隻鼠尾蛆在她的廚房遊蕩，讓她直呼，「我的天啊！很噁心！」報導補充，有多種類的食蚜蠅來自英國本土物種，能在低含氧量的死水中存活，而人們最常見的鼠尾蛆是「長尾管蚜蠅」（Eristalis tenax）的幼蟲。

This video of a rat-tailed maggot was taken by my friend, entomologist & farmer, Thelma Heidel-Baker on her farm, Bossie Cow Farm, in WI. https://t.co/zmSgJmpkkU She gave me permission to share bc I love it so much. It makes me smile & squirm #flies #hoverfly pic.twitter.com/g3sLq3Ddyr — Jody Green (@JodyBugsMeUNL) September 5, 2019

Horrifying 'half-rat, half-worm' like creature filmed crawling on bloke's bedroom wallhttps://t.co/atYGWdwjkz pic.twitter.com/ZjMJzxFrKv — Daily Star (@dailystar) January 30, 2021

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