　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

▲▼南韓總統文在寅於世界經濟論壇發表演說。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅於世界經濟論壇發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅27日下午在「世界經濟論壇」（WEF）2021達沃斯議程上發表視訊演說，他強調南韓做為全球第2個受到新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲的國家，以民主國家之姿不主動對全球封鎖國境，對任何人展現開放包容的精神，藉由快速製造篩檢試劑，大量篩出確診者，並向全球輸出試劑與韓式防疫經驗（K-防疫），而這一切都得歸功於世衛組織公開疫情資訊。

他表示，「南韓經濟正快速復甦，在OECD國家中名列前茅。」

▲▼南韓總統文在寅於世界經濟論壇發表演說。（圖／記者羅翊宬攝）

根據《韓聯社》報導，文在寅在演說時呼籲全球應秉持多邊主義的合作精神，協助開發中國家能夠公平分配到新冠疫苗，「全球疫情擴散時，唯一令人遺憾的是先前所發展的結盟、合作、信賴、團結等精神輕易消失。當各國開始不信任其他國家而封鎖邊境，造成全球供應鏈崩潰，公平分配疫苗給開發中國家的精神也亦然消失。」

他表示，「然而面對與新冠疫情開戰時，唯一強而有力的武器是，與國際社會結盟與合作。當人們共同處於困境時，若先進國家展現出『各人自掃門前雪』的態度十，結盟與合作精神勢必崩盤。」

▲▼南韓總統文在寅於世界經濟論壇發表演說。（圖／達志影像）

文在寅提到，南韓已與各大藥廠簽約購買新冠疫苗，預計將於2月起針對全民實施分階段接種計畫，而政府也考慮針對中小企業、自營業者實施「損失補償制」，主動賠償因配合防疫而營業出現虧損的店家與企業，同時鼓勵因疫情而受惠的企業（如網路電商、宅配業等）主動出資幫助弱勢族群的「利益分享制」。

另外，此次青瓦台在文在寅進行演說的桌上，預先放置氫動力汽車NEXO模型、海上風力發電機模型，向全球宣傳南韓政府推行的綠能新政、數位新政，宣誓南韓將在2050年以前達到「碳中和」（carbon neutral）。

►新冠疫苗全球分配欠公平！南韓外長開嗆：勿搞「疫苗民族主義」

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
1家7口6確診！剩女兒陰性　陳時中：風險大仍隔離
感染源不明案889　又增接觸者確診
婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染
部桃院內感染擴大！居家隔離累計4093人　2天採檢837人
一圖秒懂部桃群聚關係！18人確診、1人死亡
264天後台灣又現死亡個案！護理師婆婆「心臟衰竭」昨晚逝
幾乎全家中鏢！護理師案863「增3名家人染疫」
案907昨晚死亡！　是護理師家人
快訊／部桃群聚出現死亡個案！疫情再增4本土病例
LIVE／不能鬆懈！追案889感染源　陳時中說明
「檢舉狂魔」蘇大媽要Bye了！檢方收濫訴火大撤罰金　她恐被關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國港府不承認BNO　英國外交部：失望但不意外

香水變爛肉味！　全球估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

譚德塞譴責「富國別狂囤疫苗」：全世界都會付出代價

就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

她狂甩「全裸電臀」贏100鎂…下秒遭噁男包圍　摔落舞台死因成謎

美媒爆彭斯無家可歸！偕妻借住親友沙發　「怕川粉報復」被迫神隱

320萬人確診！法國禁「非歐盟國旅客」入境　入境者需提陰性證明

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

台灣「當機立斷」兩岸斷航救疫情！　日副相力讚：超前部署

全球第七國！葡萄牙國會通過安樂死合法化　總統簽署即生效

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

中國港府不承認BNO　英國外交部：失望但不意外

香水變爛肉味！　全球估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

譚德塞譴責「富國別狂囤疫苗」：全世界都會付出代價

就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

她狂甩「全裸電臀」贏100鎂…下秒遭噁男包圍　摔落舞台死因成謎

美媒爆彭斯無家可歸！偕妻借住親友沙發　「怕川粉報復」被迫神隱

320萬人確診！法國禁「非歐盟國旅客」入境　入境者需提陰性證明

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

台灣「當機立斷」兩岸斷航救疫情！　日副相力讚：超前部署

全球第七國！葡萄牙國會通過安樂死合法化　總統簽署即生效

彰化絕美落羽松秘境！200棵排成巨大俄羅斯方塊　漸層3色超夢幻

台灣火星人軟式少棒邀請賽登場　盧秀燕親開球「全力支持」

案907婆婆死因判定「新冠肺炎」　多重慢性疾病簽DNR不急救

奪命畫面曝光！剛出獄掛贓牌濱海狂飆　過彎失控撞2車噴飛雙亡

案907女兒採檢陰性！陳時中：「風險大仍隔離」後事部桃全力協助

本土增4例　染感源不明案889同診病患陪病者確診

MIT面膜效果強、價格親民！PTT網友激推10款　連外國人都搶囤貨

19歲盧以恩初嚐禁果！　童星圍觀虧「什麼時候要親親」

轉戰阪神最大目標　陳偉殷喊話：擊倒巨人隊

婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

GameStop散戶吃下有錢人　34歲推手身分曝

GameStop亂美股！道瓊暴跌620點　3萬大關失守

伊莉莎白赫莉雪地秀凍齡水蜜桃！

嗑3死神辣椒　他下秒狂吐超痛苦

香櫞認賠GameStop　宣告終結20年放空研究

快訊／歐洲地中海地震中心：6.4強震侵襲澳洲西北部

白宮國安顧問表態：美須準備好要中為威脅台灣付出代價

大隊接力「落後25m」她逆轉成冠軍

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

超商被搶！她「吞吐」歹徒拖到警察來

嬌生疫苗只需1劑　總體66％有效

1歲童吞下電池　4天器官被燒穿

更多熱門

相關新聞

日副相讚台灣：超前部署「兩岸斷航」救疫情！

日副相讚台灣：超前部署「兩岸斷航」救疫情！

日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨天在參議院被問到台灣的防疫情形時表示，中華民國在去年1月就採取近乎封鎖國境的動作超前部署，這是讓他感到最厲害的。

新冠疫苗分配不公平！南韓外長開嗆了

新冠疫苗分配不公平！南韓外長開嗆了

首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診

首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診

台GDP成長2.98%！NHK讚防疫：30年來首超大陸

台GDP成長2.98%！NHK讚防疫：30年來首超大陸

歐盟批准阿斯特捷利康疫苗上市

歐盟批准阿斯特捷利康疫苗上市

關鍵字：

日韓要聞新冠疫情南韓文在寅世界經濟論壇新冠疫苗綠能新政碳中和

讀者迴響

熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面