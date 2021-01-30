歐洲防疫慘輸！外媒狂報台灣抗疫　葡萄牙全球吊車尾

▲台灣防疫成果受世界關注。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

葡萄牙疫情嚴峻，澳洲智庫評比全球防疫排名28日出爐後，引發最大週報「快報」及SIC電視台等媒體爭相報導，包括台灣在內的表現優異國受到媒體關注。

總部位於澳洲雪梨的智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）公布評比後，葡國媒體爭相報導台灣在內的防疫資優生，進行政策對比分析。葡國在滿分100分的評比中獲得38.9分，為全球98國中的第63名。

葡萄牙28日統計，全境過去14天每10萬人新增確診1582人（台灣同一時間為0.2人），遠高於歐盟疾病管制中心新增「暗紅區」的500人標準，居全球之冠。

「快報」（Expresso）及SIC電視台皆指出，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情最初是在中國武漢爆發，但綜觀亞太區各國的平均表現在全球成績之上；歐洲的抗疫成果則是起伏不定，在首波大爆發之後一度成功壓制，但隨即又陷入疫情攀升與變種病毒的困擾。

▲台灣防疫表現奪全球第3名 。（圖／翻攝自洛伊國際政策研究所）



此外，各界有「極權國家防疫表現較佳」的迷思。但此份報告分析發現，非民主國家的疫情曲線在初期還算尚可，之後愈來愈差；民主國家則是剛好相反，中後期有改善，表現優於非民主國家。

葡萄牙人口1000萬，28日新增303人染疫死亡、1萬6432例確診，雙雙創單日新高紀錄。截至29日，累積確診69萬8583例，其中1萬1886例死亡。

葡萄牙國會已批准延長緊急狀態至2月14日，此為第10次執行的緊急狀態。總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）告訴國人，葡萄牙鎖國狀態可能要延續到3月。

有鑒於葡國需入院醫治及重症病患急劇增加，醫療系統已不堪負荷，加上日前發生地方醫院氧氣短缺事件，葡國總理柯斯塔（António Costa）領導的內閣有意向歐洲國家尋求協助，但總統德索沙仍盼先窮盡自身力量應對疫情。

根據葡萄牙媒體報導，比利時、西班牙、盧森堡等國願向葡國提供協助；德國軍醫組成的代表團已抵葡，將分析葡國醫院所需協助。

葡萄牙政府已公布往返英國飛機航班中斷至2月14日，本週與巴西間航班即將中斷。當地媒體預料，與美國間航班也極有可能中止。

另繼歐盟執委會（European Commission）訂定標準，將葡國列為避免必要旅行的「暗紅區」後，德國政府也宣布將禁止來自變種病毒活躍的葡萄牙、英國、南非及巴西等國旅客入境。

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