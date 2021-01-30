英4歲女童海灘散步！找到「2.2億年前恐龍腳印化石」

▲4歲女童懷爾德發現的恐龍腳印化石相當清晰。（圖／翻攝自推特／加的夫國家博物館）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國4歲女童懷爾德（Lily Wilder）日前和爸爸到海灘散步，竟眼尖發現地上有2.2億年前恐龍腳印化石，連忙喊爸爸來看並拍照，事後經專家鑑定確實為珍貴化石，目前恐龍品種尚未確認。威爾斯國家博物館古生物負責人豪威爾斯（Cindy Howells）對此驚呼讚嘆，「這是海灘上有史以來發現最好的標本！」

據《BBC》報導，媽媽薩利（Sally）表示，女兒懷爾德和爸爸爸爸理查德（Richard）去威爾斯巴里海灘（Barry beach）上散步，接著懷爾德喊了聲「爸爸，看這個」，理查德便拍下女兒發現的奇妙腳印，回家後和妻子一看覺得過於奇特，所以主動聯繫專家。

專家查看後表示，腳印化石長約10公分，可以確定這是隻身高75公分小型恐龍留下的，不過品種還未能確定，只知道這種恐龍能靠2條後腿行走，並靈活狩獵動物及昆蟲。目前腳印化石正等待取得威爾斯自然資源單位的特別許可後，在本週盡速開挖，並送往加的夫國家博物館保存。

腳印化石被發現處在本德里克斯灣（Bendricks Bay），過去也常出土鱷魚等爬行動物的足跡化石，被地質學家協會南威爾斯小組稱為「英國三疊紀恐龍足跡的最佳地點」，由於漲潮時許多腳印會被海水掩蓋，最好在退潮後觀察，腳印那時將成為小水坑，此外，當日落時腳印陰影會被拉長，有助爪痕浮現，也是易於觀察的好時機。

威爾斯國家博物館指出，這次的化石保存完整清晰，讓古生物學家得以進一步確認恐龍腳掌的實際結構，包括腳掌上的肉墊及爪子等。據了解，美國也曾出現過類似腳印，由腔骨龍所留下。