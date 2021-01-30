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好心收留比特犬　崩潰目睹牠咬死6歲兒！人妻慟：才剛po送養文

▲▼好心收留比特犬　人妻崩潰目睹牠咬死6歲兒！。（圖／FB/Victoria Rose LaBar）

▲當事人才剛在臉書上po出比特犬的送養文。（圖／FB/Victoria Rose LaBar）

記者王佩翊／綜合外電報導

美國一對愛護動物的夫妻日前收留了一隻被遺棄的比特犬，不但悉心照顧牠，還積極地尋找能夠收養狗狗的新主人。然而誰也沒想到，看似已經沒了攻擊性的比特犬竟突然獸性大發，在夫妻倆面前一口咬住他們年僅6歲的兒子，害小男童當場傷重不治。據悉，目前肇事的比特犬已經被當地的動物控制局安樂死。

美國南卡羅萊納州的維多利亞（Vicotria LaBar）與丈夫平時熱愛動物，也非常關心動保議題，日前他們輾轉接手照顧一隻遭到遺棄的比特犬，同時也在幫狗狗尋找新主人。維多利亞表示，為了測試這隻狗狗的安全性，他們特地讓牠與一些小動物相處，過了一個多星期，狗狗的表現都非常穩定。

誰也沒想到，20日當天正當一家人都在家時，這隻比特犬竟突然獸性大發，狠狠地咬住了他們的兒子卡麥倫（ Cameron Hatfield），即便維多利亞和丈夫見狀連忙上前制止，卻怎麼樣也無法分開狗與兒子。卡麥倫身受重傷，當警方趕往現場時，已經失去生命跡象。維多利亞悲痛地表示，「牠只花了1分鐘就結束我兒子的生命。」

維多利亞說，「我一直都很喜歡比特犬，但今天的事情發生得太快了，不管是誰在現場都無能為力。」她補充道，現在一家人都還需要冷靜的空間，「我們正在經歷人生中最困難的時刻，我仍然無法想像，明天醒來，兒子已經不在了。」

南卡羅萊納州的執法部門目前正在調查該案件，而當地的動物控制局也已經安樂死那隻釀禍的比特犬，小男童的家人則在募款網站上募集兒子的葬禮費用。

 

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***MY FINALE EDIT*** Yes we took in the dog that had been a abandoned by some piece shit, I tested him for over a week...

Victoria Rose LaBar 發佈於 2021年1月15日 星期五
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