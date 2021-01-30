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繼母調教13年「兒子變老公」今產女　改當小爸爸！抱孩眼神超寵溺

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）與21歲繼子結婚生子。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

記者張寧倢／編譯

35歲俄羅斯網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）在IG上擁有超過55萬粉絲追蹤，去年與45歲前夫沙維林（Alexey Shavyrin）離婚後，便和沙維林的兒子、21歲繼子弗拉基米爾（Vladimir）相戀結婚，更在16日平安產下一女。外媒報導，當時神隱的小爸爸，如今終於現身，一家3口的合照看來生活相當幸福。

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜與前夫沙維林除了弗拉基米爾外，還曾領養5個小孩，目前交由沙維林與他的第一任妻子照顧。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

根據《每日郵報》報導，35歲的瑪麗娜嫁給前夫時，身為繼子的弗拉基米爾年僅7歲，在她的悉心照料下成為「男人」，卻在升上大學後愛上繼母。據沙維林說法，瑪麗娜曾在深夜爬上兒子的床，還發出陣陣淫靡聲，結束之後才又躺回沙維林身邊，但瑪麗娜卻駁斥，自己是離婚後才和兒子交往。

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜22歲時改嫁給沙維林，才與7歲的繼子相識。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

報導指出，瑪麗娜去年離婚後便與弗拉基米爾再婚，她PO出的公證照、婚紗照、驗孕棒與超音波照都曾轟動一時，終於在1月16日順利產下一名女兒歐樂嘉（Olga）。然而，瑪麗娜在醫院分娩時，這位21歲的小爸爸卻完全神隱，瑪麗娜也並未透露老公缺席的原因，一度引起粉絲與媒體關注。

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜時常在社群中分享與新婚丈夫的甜蜜合照。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

報導稱，瑪麗娜近日上傳了老公第一次見到女兒的影片，弗拉基米爾捧著一大束鮮花走進醫院，先給正拿著手機錄影的老婆一個擁抱，隨後從護士手中接過剛出生的歐樂嘉，抱著小小身軀的弗拉基米爾情緒激動，不禁露出感動的微笑，還深情地親吻了女兒，另一段影片中可以看見，他躺在床上溫柔輕撫著寶貝女兒。

此外，瑪麗娜也向粉絲報告近況，先前動過隆乳手術的她很難親餵母乳，都是用奶瓶餵奶，雖然年輕老公試圖幫忙照顧歐樂嘉，但他其實常常出槌，「他叫我休息，他會哄孩子入睡，我就看著他笨拙而充滿自信的樣子，但通常大概要花2個多小時。」

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜不諱言自己曾動過多次整形手術。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

報導補充，瑪麗娜曾表示，儘管老公很愛她，但為了與年輕丈夫的外表匹配，她不僅鏟肉57公斤，做了包括臉頸拉皮、割眼袋、打肉毒、去除橘皮組織、切掉多餘皮膚等整形手術，也開始化妝、美睫等。但對於前段失敗的婚姻，瑪麗娜則說，那時的她不算真正活著，都是裝出來的，雖然有點慚愧毀掉孩子對「爸爸與媽媽」的認知，但她並不後悔。

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