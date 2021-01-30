孟晚舟「憂染疫」求放寬保釋條件！　法院冷眼駁回：可以在家隔離

▲孟晚舟申請放寬保釋條件遭駁回。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

華為首席財務長孟晚舟日前申請放寬保釋條件，要求法院允許在沒有保安人員的陪伴下，於宵禁時間外出，不過29日就遭到加拿大英屬哥倫比亞省最高法院駁回。而孟方律師團隊也稱，負責監視孟晚舟的保安人員經常更換，大大增加了染疫風險，但也隨即遭到外媒打臉，指出孟晚舟儘管被監視，但私底下仍過著奢華生活，還多次違反當地防疫規定，不戴口罩群聚。

根據《加拿大廣播公司》報導，華為創辦人任正非的大女兒孟晚舟2018年底遭捕後，隨即以高額保釋金交保候傳，期間被要求戴上電子腳鐐，並隨時處於遭監視狀態。她的律師團隊日前以擔心感染新冠肺炎為由，要求當局放寬她的保釋條件，讓她可以在沒有保安的陪同下，在宵禁以外的時間離開位於溫哥華的住家。據悉，孟認為，保安人員不斷更換，將會增加染疫風險。

▲孟晚舟至今仍戴著電子腳鐐。（圖／達志影像／美聯社）



加拿大英屬哥倫比亞省最高法院29日駁回孟晚舟的申請並稱，2018年12月設下的保釋條件，是為了確保孟晚舟不會在訴訟結束前潛逃回中國的「最低要求」，因此沒有必要再降低。另外，有關於撤銷保安人力的訴求，法官認為，孟晚舟除了出庭，不需要離開住處，如果擔心染疫，可以乖乖待在家中隔離，且保安人員也會佩戴口罩。

《加拿大廣播公司》也拿出2020年5月的照片指出，孟晚舟當時和十幾個朋友待在一起，不但沒人戴上口罩，彼此間也沒有保持社交距離，簡直大大打臉了孟晚舟自稱「身體不好害怕染疫」的說法。

不僅如此，負責監視孟晚舟的保安團隊也指出，孟晚舟在2020年聖誕期間，曾包下一間餐廳舉辦14人的派對，且溫哥華的奢華精品店還特地為她「封館」，讓她盡情在裡面購物。目前孟晚舟只能在保全團隊的監控下，在距離溫哥華160公里的範圍內活動，且必須24小時戴著電子腳鐐，晚上11點至早上6點之間不可獨自外出。

▼孟晚舟儘管遭到監視，仍然在加拿大過著奢華的生活。（圖／達志影像／美聯社）



►華為公主自由在望！美司法部與孟晚舟協商 若認罪可暫緩起訴

►孟晚舟收「子彈信」威脅…怕染疫求放寬保釋！保安曝違規證據打臉



►聽Podcast掌握國際局勢