17城市遭入侵！土耳其「128人感染變種病毒」

▲土耳其境內已有17城市遭到新冠變種病毒入侵。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）29日發布警告，表示境內已有17個城市遭到新冠肺炎變種病毒入侵，且變種病毒的確診人數已增加至128人。據了解，土耳其目前的新冠肺炎確診總人數約為246萬人，死亡人數約2萬5千人。

綜合外媒報導，克扎29日晚間在推特上發文表示，「我們必須警惕變種病毒所帶來的威脅，因為歐洲病例增加的原因之一就是變種病毒，在經過篩檢後，我國感染新冠肺炎變種病毒的人數已增加至128人，且全境內有17個城市已遭到英國變種病毒入侵。」

▲克扎呼籲民眾務必保持社交距離，圖為土耳其街道 。（圖／達志影像／美聯社）



不過克扎也強調，變種病毒倒是不至於影響疫苗接種的工作，但可能會成為疫苗研究的最大挑戰，不過最有效的方法仍然是戴上口罩和遵守防疫距離。

報導指出，土耳其已向中國購買5000萬劑科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）疫苗，目前已經到貨1000萬劑，預計將在14日起開放給民眾施打；總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）在本月14日已在鏡頭面前向全國公開施打，鼓勵民眾踴躍接種。