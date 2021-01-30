全球第七國！葡萄牙國會通過安樂死合法化　總統簽署即生效

▲葡萄牙將成為全球第7個同意安樂死合法的國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

葡萄牙國會29日以136張同意票通過安樂死法案，成為全球第7個安樂死合法的國家。不過該法案僅適用於葡萄牙本國公民和該國合法居民，禁止別國民眾前往葡萄牙執行安樂死。據了解，該議案在下周將呈至保守派總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）簽署，以獲得最終批准，並有20天的考慮時間，而德索沙先前也曾表示他會尊重議會的投票結果。

根據《路透》報導，葡萄牙國會以136張同意票、78張反對票和4張棄權票成為全球第七個安樂死合法的國家，允許身患絕症的患者尋求醫生來替他們結束生命。支持安樂死的葡萄牙左派黨表示，「有了這次投票，議會也替我們的民主增添尊嚴。」

▲葡萄牙保守派總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，除非某些病患被診斷出在精神上不適合做相關決定，否則安樂死法案將允許18歲以上的身患絕症的病患，在持續遭受「難以忍受」的痛苦時，可以允許請求死亡協助。

倘若德索薩在下周順利簽署安樂死合法議案，葡萄牙將成為歐盟第4個、全球第7個安樂死合法的國家，而葡萄牙境內已天主教圖占多數，因此近年來積極推動維護人權，他們也在2007年通過墮胎合法化、2010年允許同性婚姻。