新冠疫苗全球分配欠公平！南韓外長開嗆：勿搞「疫苗民族主義」

▲南韓外交部長康京和。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長康京和（강경화）昨（29）日出席「世界經濟論壇」（WEF）達沃斯議程（Davos Agenda），她強調，為求能克服全球新冠肺炎（COVID-19）疫情危機，有必要謀求強化多邊主義合作。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓外交部今（30）日發表康京和部長於29日在世界經濟論壇上的談話。她表示，「最近以來有幾個國家開始展現疫苗民族主義，為了協助疫苗與治療藥劑能達成公平普及，並在克服新冠疫情危機後，轉而應對氣候變遷問題、達成持續可能發展之目標，須強化多邊主義合作。」

同時，康京和對於「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX facility）給予高度評價，並表示當日後出現如同新冠肺炎等大規模流行傳染病時，建議可持續活用該制度。

另外，在探討如今因新冠疫情所引起的全球相關議題，康京和提出各項解決建議方案，包括強化以世衛組織（WHO）為中心的國際保健醫療體制、積極打擊假新聞、擴大開放民間專業人士參與議題、修復多邊主義等。

日本行政改革擔當大臣河野太郎、中國清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩、印尼外交部長蕾特諾•馬蘇迪、沙烏地阿拉伯外交部長費瑟等皆出席此次會議討論。

與會者們表示，考量到現行全球經濟關係相互依存度高，皆一致認為有必要共同克服危機，在挖掘能帶來相互利益的領域上採取共同合作，並緩解處於高度矛盾的美中關係。

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