　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

▲▼男子在首爾江南站附近，隨機攻擊陌生女子。（圖／達志影像）

▲男子在首爾江南站附近，隨機攻擊陌生女子。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓性別意識普遍低落，且不時傳出帶有厭女情結的民眾隨機攻擊女性的案例！首爾市江南區從今年1月初起，一名20多歲的男性A某尾隨4名陌生女子，並從後方用手掌毆打女子的後腦勺後逃逸，行徑相當獵奇與幼稚。

根據《韓聯社》今（30）日訪查結果，於昨（29）日遭到收押的A某目前仍是待業中，與4名女子根本連一面都沒見過，犯案當時也未喝酒或吸毒，他不分白天、黑夜，只要見到不順眼的女性出現在眼前，便出手狠狠毆打。

而他遭收押後向警方解釋犯案原因，對女性展現出強大的敵對心理，「只要看到女生出現，我就想揍她們！」

報導指出，警方從1月初透過112專線接獲數起報案後，並一路跟蹤尾隨、追查相關動線的監視器影像，才終於在27日成功在江南站將A某逮捕歸案，目前將透過分析其心理與精神狀態，試圖了解其詳細做案動機。

法院解釋簽下羈押令狀的原因，「考量到事態的嚴重性，以及其極有可能有再犯的風險，且有逃亡串證之虞。」

據悉，該事件對於南韓性別議題發展上無疑是一大警訊！先前早在2016年5月17日凌晨，首爾市瑞草區江南站附近某KTV男女共用廁所便發生一名女子遭到埋伏中的陌生男性歹徒金成泯（김성민，音譯）持菜刀隨機殺害死亡的案例，嫌犯事後坦承，「我在酒店時常遭到女人們看扁，才決定犯案，我和被害者之間不認識。」

►脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡4次...兇手是同鄉作家

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
1家7口6確診！剩女兒陰性　陳時中：風險大仍隔離
感染源不明案889　又增接觸者確診
婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染
部桃院內感染擴大！居家隔離累計4093人　2天採檢837人
一圖秒懂部桃群聚關係！18人確診、1人死亡
264天後台灣又現死亡個案！護理師婆婆「心臟衰竭」昨晚逝
幾乎全家中鏢！護理師案863「增3名家人染疫」
案907昨晚死亡！　是護理師家人
快訊／部桃群聚出現死亡個案！疫情再增4本土病例
LIVE／不能鬆懈！追案889感染源　陳時中說明
「檢舉狂魔」蘇大媽要Bye了！檢方收濫訴火大撤罰金　她恐被關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國港府不承認BNO　英國外交部：失望但不意外

香水變爛肉味！　全球估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

譚德塞譴責「富國別狂囤疫苗」：全世界都會付出代價

就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

她狂甩「全裸電臀」贏100鎂…下秒遭噁男包圍　摔落舞台死因成謎

美媒爆彭斯無家可歸！偕妻借住親友沙發　「怕川粉報復」被迫神隱

320萬人確診！法國禁「非歐盟國旅客」入境　入境者需提陰性證明

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

台灣「當機立斷」兩岸斷航救疫情！　日副相力讚：超前部署

全球第七國！葡萄牙國會通過安樂死合法化　總統簽署即生效

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

中國港府不承認BNO　英國外交部：失望但不意外

香水變爛肉味！　全球估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

譚德塞譴責「富國別狂囤疫苗」：全世界都會付出代價

就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

她狂甩「全裸電臀」贏100鎂…下秒遭噁男包圍　摔落舞台死因成謎

美媒爆彭斯無家可歸！偕妻借住親友沙發　「怕川粉報復」被迫神隱

320萬人確診！法國禁「非歐盟國旅客」入境　入境者需提陰性證明

文在寅讚南韓疫情經濟復甦快！籲全球協助疫苗分配：勿各掃門前雪

台灣「當機立斷」兩岸斷航救疫情！　日副相力讚：超前部署

全球第七國！葡萄牙國會通過安樂死合法化　總統簽署即生效

彰化絕美落羽松秘境！200棵排成巨大俄羅斯方塊　漸層3色超夢幻

台灣火星人軟式少棒邀請賽登場　盧秀燕親開球「全力支持」

案907婆婆死因判定「新冠肺炎」　多重慢性疾病簽DNR不急救

奪命畫面曝光！剛出獄掛贓牌濱海狂飆　過彎失控撞2車噴飛雙亡

案907女兒採檢陰性！陳時中：「風險大仍隔離」後事部桃全力協助

本土增4例　染感源不明案889同診病患陪病者確診

MIT面膜效果強、價格親民！PTT網友激推10款　連外國人都搶囤貨

19歲盧以恩初嚐禁果！　童星圍觀虧「什麼時候要親親」

轉戰阪神最大目標　陳偉殷喊話：擊倒巨人隊

婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

繼母調教13年「兒子升格當奶爸」喜抱女兒

GameStop散戶吃下有錢人　34歲推手身分曝

GameStop亂美股！道瓊暴跌620點　3萬大關失守

伊莉莎白赫莉雪地秀凍齡水蜜桃！

嗑3死神辣椒　他下秒狂吐超痛苦

香櫞認賠GameStop　宣告終結20年放空研究

快訊／歐洲地中海地震中心：6.4強震侵襲澳洲西北部

白宮國安顧問表態：美須準備好要中為威脅台灣付出代價

大隊接力「落後25m」她逆轉成冠軍

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

超商被搶！她「吞吐」歹徒拖到警察來

嬌生疫苗只需1劑　總體66％有效

1歲童吞下電池　4天器官被燒穿

更多熱門

相關新聞

文在寅讚南韓經濟復甦快！呼籲全球協助疫苗分配

文在寅讚南韓經濟復甦快！呼籲全球協助疫苗分配

南韓總統文在寅27日下午在「世界經濟論壇」（WEF）2021達沃斯議程上發表視訊演說，他強調南韓做為全球第2個受到新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲的國家，以民主國家之姿不主動對全球封鎖國境，對任何人展現開放包容的精神，藉由快速製造篩檢試劑，大量篩出確診者，並向全球輸出試劑與韓式防疫經驗（K-防疫），而這一切都得歸功於世衛組織公開疫情資訊。

日副相讚台灣：超前部署「兩岸斷航」救疫情！

日副相讚台灣：超前部署「兩岸斷航」救疫情！

新冠疫苗分配不公平！南韓外長開嗆了

新冠疫苗分配不公平！南韓外長開嗆了

首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診

首爾爆39名街友染疫！南韓再增458例新冠確診

台GDP成長2.98%！NHK讚防疫：30年來首超大陸

台GDP成長2.98%！NHK讚防疫：30年來首超大陸

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾江南站隨機攻擊仇女厭女

讀者迴響

熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面