就是看女人不爽！韓男「啪啪」出拳毆打4名陌生女腦勺...遭警收押

▲男子在首爾江南站附近，隨機攻擊陌生女子。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓性別意識普遍低落，且不時傳出帶有厭女情結的民眾隨機攻擊女性的案例！首爾市江南區從今年1月初起，一名20多歲的男性A某尾隨4名陌生女子，並從後方用手掌毆打女子的後腦勺後逃逸，行徑相當獵奇與幼稚。

根據《韓聯社》今（30）日訪查結果，於昨（29）日遭到收押的A某目前仍是待業中，與4名女子根本連一面都沒見過，犯案當時也未喝酒或吸毒，他不分白天、黑夜，只要見到不順眼的女性出現在眼前，便出手狠狠毆打。

而他遭收押後向警方解釋犯案原因，對女性展現出強大的敵對心理，「只要看到女生出現，我就想揍她們！」

報導指出，警方從1月初透過112專線接獲數起報案後，並一路跟蹤尾隨、追查相關動線的監視器影像，才終於在27日成功在江南站將A某逮捕歸案，目前將透過分析其心理與精神狀態，試圖了解其詳細做案動機。

法院解釋簽下羈押令狀的原因，「考量到事態的嚴重性，以及其極有可能有再犯的風險，且有逃亡串證之虞。」

據悉，該事件對於南韓性別議題發展上無疑是一大警訊！先前早在2016年5月17日凌晨，首爾市瑞草區江南站附近某KTV男女共用廁所便發生一名女子遭到埋伏中的陌生男性歹徒金成泯（김성민，音譯）持菜刀隨機殺害死亡的案例，嫌犯事後坦承，「我在酒店時常遭到女人們看扁，才決定犯案，我和被害者之間不認識。」

►脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡4次...兇手是同鄉作家

聽Podcast掌握國際局勢