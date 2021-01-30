美軍猛烈抨擊共機進出南海「擾區域穩定」　但對美航母不造成威脅

▲共機運8電偵機曾於上周進入我防空識別區。（圖／國防部提供）

記者張寧倢／編譯

美國新任總統拜登甫上任，大陸就派出多架戰機、反潛機進入南海巡邏偵察，也多次進出台灣防空識別區。對此，美國軍方29日抨擊，中國上周在南海的軍事飛行破壞區域穩定，但這些行動「在任何時候」都不會對在該區的美軍航母戰力構成威脅。

▲共軍29日派遣2架共機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

根據路透報導，美國軍方太平洋司令部29日發布聲明，過去一周內，中國在南海的軍事飛行「在任何時候」都不會對航空母艦打擊群（carrier strike group，CSG）構成威脅，但這些行動符合北京破壞穩定與侵略性行為的模式。

聲明也指出，由於美軍部署在亞太地區的羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71）打擊群密切監視著中國解放軍與空軍的所有活動，所以中國從未對美國軍艦、飛機或水兵構成威脅。此外，一位匿名的美國官員表示，共機沒有進入美國海軍艦艇周圍250海里以內的空域。

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

報導補充，中國在南海幾乎所有能源豐富的海域都宣稱擁有主權，並且建立人工島嶼與軍事哨站，然而，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣與越南也宣稱對其中部分海域擁有主權，導致區域矛盾。美國經常指責中國將南海軍事化，並試圖恐嚇想要開發該地區石油、天然氣資源的亞洲鄰國，讓南海成為中美關係的引爆點。

另一方面，中國也經常對美國在南海的軍事行動表示不滿，大陸當局25日也公開譴責美國的行動不利於地區的和平與穩定。美國太平洋司令部29日的聲明中也重申，將透過持續在國際法允許的任何地區飛行、航行與行動，以展示美方的決心。

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