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美媒爆彭斯無家可歸！偕妻借住親友沙發　「怕川粉報復」被迫神隱

▲▼美國前副總統彭斯（Mike Pence）與夫人凱倫（Karen Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）遭媒體爆料，目前無家可歸，成為到處借住親友家的無殼蝸牛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普本月宣布成立新辦公室，被認為是復出的跡象，但昔日副手彭斯（Mike Pence）卻遭媒體爆料，名下無房產的他和妻子一同回到老家印第安納州後，淪落成必須到處借住親友家的「沙發客」。據悉，可能是因為先前川粉國會暴動時，彭斯並未表態「挺川」，如今深怕遭極端分子報復而故意不曝光行蹤。

根據美國《商業內幕》報導，雖然彭斯與夫人凱倫（Karen Pence）在拜登宣誓就職之後就回到印州，但其實早在2012年選上印州州長之後，彭斯就賣掉了最後的房產，搬進州長官邸，2016年又搬到華盛頓的副總統官邸，導致他在找到安穩的落腳處之前，只能流浪於親友家之間，當無家可歸的沙發客。

▲▼美國前副總統彭斯（Mike Pence）與夫人凱倫（Karen Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭斯與夫人凱倫（Karen Pence）傳出尚未購入未來新居。（圖／達志影像／美聯社）

據《時人》雜誌追蹤報導，共和黨知情人士透露，狀況其實不如外界謠傳的那麼誇張，彭斯伉儷目前與家人同住，但今年夏天的確有尋找永久住所的計畫，「他們只是想好好休息一陣子。」與彭斯相識10年的印州共和黨領袖哈普佛（Kyle Hupfer）也表示，「他將花些時間思考下一步的行動，計畫在夏末搬進印州的新家，但並未透露位置。」

此外，有觀察人士認為，彭斯目前無家可歸的部分原因，可能與川粉引發的國會衝突有關。因為當時彭斯人正在議場主持認證拜登勝選的會議，且未試圖協助川普翻盤。有暴力分子因此國會山莊建造了絞刑架，聲稱要處決議員與彭斯，讓外界推測，彭斯可能是故意隱藏自己的行蹤，以防遭極端分子報復。

▲▼美國前副總統彭斯（Mike Pence）與夫人凱倫（Karen Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲有媒體猜測，彭斯可能是怕遭到激進的川普支持者報復才暫無定居計畫。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，也有人臆測彭斯是缺錢才會變成「無殼蝸牛」，他似乎在2017年副總統宣誓就職時就遇到財務問題，甚至在上任之前胞兄的企業就宣布破產，當時彭斯本人也因此損失70萬美元（約新台幣1960萬元）。《商業內幕》也爆料，彭斯的3個孩子都背負就學貸款，總金額約在6位數字的範圍內。

關於彭斯未來動向，報導認為，除了繼續從政，他還有很多出路可選，例如，在維吉尼亞州基督教私立的自由大學（Liberty University）擔任效長或是高等教育行政職務，預計可以拿到高達7位數的薪水，但無論如何，彭斯目前似乎還沒有打算要定居下來或做出任何重大決定。

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