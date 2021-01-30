給拜登下馬威！日媒：共機擾台意在「恫嚇台外海的美國航艦」

▲日本產經新聞報導，多架中共軍機23、24日侵入台灣西南防空識別區，很可能目的在於恫嚇航行在台灣南方外海的美國航空母艦。圖為共機運8電偵機。（圖／國防部提供）

文／中央社

日本產經新聞報導，多架中共軍機本月23、24日侵入台灣的防空識別區（ADIZ），很可能目的在於恫嚇航行在台灣南方外海的美國航空母艦。

產經報導引述台灣的國防部相關人士的話指出，這艘航空母艦是要前往南海執行任務，這是美國總統拜登上任後，美國航母首度到南海執行任務。美國之前的川普政府採取對中強硬政策及支援台灣的政策，中共軍機擾台的強硬行動形同要逼迫拜登政府改變前朝政策。

台灣的國防部日前公布資訊指出，中國大陸23日一共派出1架運8反潛機、8架轟6K和4架殲16侵入台灣西南防空識別區。

國防部相關人士表示，本月23日美國羅斯福號（USSTheodore Roosevelt）航艦打擊群經由菲律賓北部的巴林當島（Balintang）海域，從西太平洋朝南海航行。過去中共未曾一口氣8架轟6K飛行在台灣西南防空識別區，共機很可能是在進行演練，假想進行多枚反艦飛彈齊發的飽和攻擊。美國航母則是出動艦載機戒備。

報導說，美國航母並非航行在台灣與菲律賓之間的巴士海峽，而是更南方的巴林當海島海域，可窺出美國事先對中國有所戒備。

共軍24日更有Su-30戰機、殲16戰機等12架戰機以及運8反潛機1架等侵犯台灣ADIZ，戰機可能搭載長程反艦飛彈，進行發射訓練，同時也可能以電子偵察機探測美方的反應。

美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）24 日發表聲明說，羅斯福號航艦打擊群進入南海，但未透露航行途徑。在23日共機擾台後，美國國務院（美國時間23日）發表聲明指出，對於中國大陸對台灣的軍事施壓表達憂慮，將與台灣持續合作，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

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