被散戶軋空！香櫞認賠GameStop　宣告終結20年放空研究

▲香櫞研究在GameStop股票戰役中被迫認賠殺出。（影／翻攝自YouTube／Citron Research）



記者崔子柔／綜合報導

近日捲進「GameStop風暴」的做空機構香櫞研究（Citron Research）受到許多鄉民攻擊，昨（29）日在推特宣布將中止已有20年歷史的放空研究服務，創辦人萊夫特（Andrew Left）也稱已結清GameStop多數空頭部位，交易「損失100%」，有向散戶認輸的意味。

根據《路透》報導，香櫞因為受到太多人抨擊，本月稍早就將其分析GameStop的直播節目暫停，又因為有人試圖更改其密碼，推特目前已將其帳戶鎖上，待與帳戶所有者合作後再重新開啟。

▲GameStop今年以來累計漲幅超過1700%。（圖／路透社）



萊夫特昨日在影片表示，他20年前創辦香櫞時，到處都是股票推銷，他想保護個別投資人，對抗華爾街、對抗詐欺，「我們理當去對抗建制派，實際上自己卻成了建制派」。

萊夫特再次解釋為何認為GameStop股價會回跌至20美元的5個原因，和該公司19日時提出的建議相同，「我從未看過如此憤怒群眾對某人加入另一方交易的意見交流。」

萊夫特在GameStop股價回落後，已結清多數空頭部位，交易損失100%，形同像散戶認輸。