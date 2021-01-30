　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北海岸死亡車禍！2男開贓車濱海狂飆失控撞　左半邊全毀當場慘死

記者游宗樺／新北報導

新北市三芝區30日凌晨2時許，一名男子開著失竊車，載著朋友沿北部濱海公路狂飆，行經四棧橋路段時，突然高速失控，整輛車撞上路邊停放的小貨車後，再衝進路旁的裝潢公司。男子開的白色轎車整台近乎撞成廢鐵，左側車身幾乎不見，車上2人被發現時已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。警方已在場進行拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因，同時追查車輛來源。 

▲▼張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

▲張男開著失竊車高速失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，張姓男子（32歲）開車載著一名男性友人，行經事發路段往淡水方向狂飆，期間整輛車突然失控，往路旁衝去，直接撞上一輛小貨車車尾，把小貨車撞進一旁的裝潢公司裡，另一輛裝潢公司的小貨車也被波及，車斗整個被撞成「V」字型。強大撞擊力使張男的車近乎成為廢鐵，車頭嚴重受損外，左側車門、鈑金也近乎被削斷。

▲▼張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

▲裝潢公司前停放的2輛小貨車遭波及，張男所開轎車也嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現2人卡在車內，失去呼吸心跳，經使用救助器材將傷者脫困，分別送往淡水馬偕醫院及台大醫院金山分院急救，但最後仍因傷重雙雙宣告不治。警方到場則立即進行交管管制，發現現場路面留下長長的輪胎痕，不排除肇事車輛為超速釀禍。

警方到場進行拍照採證時，發現張男轎車懸掛失竊車輛的車牌，該車牌才在今年被註記為失竊車，根據車牌及車內還放著鋁製球棒來看，暫不排除張男與朋友偷車後半路出意外，確切的車輛來源有待與車身資料釐清比對。警方同時到醫院進行調查，將透過抽血釐清張男是否涉及酒駕，確切事故過程及原因則需等調閱監視器畫面判斷。

▲▼張男開著失竊車失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場進行交管，並在現場進行拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
GameStop亂美股！道瓊暴跌620點　3萬大關失守

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北海岸死亡車禍！2男開贓車濱海狂飆失控撞　左半邊全毀當場慘死

新竹工程師離婚脫產　383張台積電股票「200元賤賣」

快訊／拖板車駕駛臨停下車尿尿　19歲騎士追撞爆頭「腦漿外溢」亡

快訊／永和深夜瓦斯外洩！「柏油路冒火」　消防員高喊繞道

「居家檢疫」外出大開罰！一口氣查扣10筆土地5間房、限制出境24人

感情金錢難過！台南女子坐17樓頂想跳樓　警消趁機緊急拉下

停紅線被開單　台南女秒駛入停車格…下車嗆警：證據拿出來啊？

快訊／台南女子坐樓頂欲跳樓！　警消火速架設「大型氣墊」

獨／萬里溫泉驚見「活春宮」76秒片瘋傳：泡湯兼愛愛！警回應了

4落水者趴破船掙扎！船長下令槍殺「血染藍海」　法院判決出爐

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

北海岸死亡車禍！2男開贓車濱海狂飆失控撞　左半邊全毀當場慘死

新竹工程師離婚脫產　383張台積電股票「200元賤賣」

快訊／拖板車駕駛臨停下車尿尿　19歲騎士追撞爆頭「腦漿外溢」亡

快訊／永和深夜瓦斯外洩！「柏油路冒火」　消防員高喊繞道

「居家檢疫」外出大開罰！一口氣查扣10筆土地5間房、限制出境24人

感情金錢難過！台南女子坐17樓頂想跳樓　警消趁機緊急拉下

停紅線被開單　台南女秒駛入停車格…下車嗆警：證據拿出來啊？

快訊／台南女子坐樓頂欲跳樓！　警消火速架設「大型氣墊」

獨／萬里溫泉驚見「活春宮」76秒片瘋傳：泡湯兼愛愛！警回應了

4落水者趴破船掙扎！船長下令槍殺「血染藍海」　法院判決出爐

被散戶軋空！香櫞認賠GameStop　宣告終結20年放空研究

道奇終於甩到130轟重砲　佩德森1年700萬美元轉戰小熊

空心胞狀雲轉變今晨最低7.6℃　下波冷空氣時間曝！溫差高達15度

吳慷仁50天胖成氣球！曝「身材變化影片」網嘆：超敬業

GameStop亂美股！道瓊暴跌620點　3萬大關失守

快訊／歐洲地中海地震中心：6.4強震侵襲澳洲西北部

GameStop史詩級軋空！　34歲「華爾街戰狼」推手身分曝光

拜登上任新局　蕭美琴：台美關係有好的開始

情人節限定唇膏太美！蘭蔻蕾絲小粉管、嬌蘭愛心口紅　這3支讓人想收藏

張震「1天掉1公斤」暴瘦成癌末病患！曝超虐內幕：很煎熬

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

社會熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

即／永和深夜瓦斯外洩　地面冒火光

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

19歲騎士追撞爆頭　腦漿外溢慘死

文大女騎車撞紙箱遭輾亡　驚悚影曝光

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

違反居檢！查扣10土地5房　限制出境24人

車內激吻人夫全錄下！色小三狂喊：你要攻城啊

男開失竊車載友狂飆　北海岸失控自撞釀2死

超狂路霸搭棚架　以為辦婚喪事　　

停紅線被開單　台南女秒嗆員警

更多熱門

相關新聞

即／貢寮濱海公路砂石車貨車擦撞2傷

即／貢寮濱海公路砂石車貨車擦撞2傷

新北市貢寮區台二線113公里處26日上午8時許發生嚴重車禍，一名41歲林姓男子駕駛一輛聯結未附掛車，行經該路段往宜蘭方向時，與對向23歲江姓男子駕駛小貨車發生擦撞，小貨車被撞車上載運廢油噴灑整路面，2車車頭嚴重凹陷損毀，雙方駕駛均有擦挫傷送醫治療。現場因有油漬，目前由員警指揮單線管制雙向通行。

交安LED警示燈　提醒危險路段減速慢行

交安LED警示燈　提醒危險路段減速慢行

北海岸離岸風電說明會　聖誕節「突襲」舉辦議員怒

北海岸離岸風電說明會　聖誕節「突襲」舉辦議員怒

新營警查贓車進而查獲毒品

新營警查贓車進而查獲毒品

深度探索北海岸　7業者推LINE帳號

深度探索北海岸　7業者推LINE帳號

關鍵字：

失竊車北海岸濱海公路贓車

讀者迴響

熱門新聞

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

即／永和深夜瓦斯外洩　地面冒火光

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

19歲騎士追撞爆頭　腦漿外溢慘死

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

公園突聽女學生求救　男星衝去解救...結果卻糗了

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面