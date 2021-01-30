北海岸死亡車禍！2男開贓車濱海狂飆失控撞　左半邊全毀當場慘死

記者游宗樺／新北報導

新北市三芝區30日凌晨2時許，一名男子開著失竊車，載著朋友沿北部濱海公路狂飆，行經四棧橋路段時，突然高速失控，整輛車撞上路邊停放的小貨車後，再衝進路旁的裝潢公司。男子開的白色轎車整台近乎撞成廢鐵，左側車身幾乎不見，車上2人被發現時已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。警方已在場進行拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因，同時追查車輛來源。

▲張男開著失竊車高速失控，衝進裝潢公司釀2死。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，張姓男子（32歲）開車載著一名男性友人，行經事發路段往淡水方向狂飆，期間整輛車突然失控，往路旁衝去，直接撞上一輛小貨車車尾，把小貨車撞進一旁的裝潢公司裡，另一輛裝潢公司的小貨車也被波及，車斗整個被撞成「V」字型。強大撞擊力使張男的車近乎成為廢鐵，車頭嚴重受損外，左側車門、鈑金也近乎被削斷。

▲裝潢公司前停放的2輛小貨車遭波及，張男所開轎車也嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現2人卡在車內，失去呼吸心跳，經使用救助器材將傷者脫困，分別送往淡水馬偕醫院及台大醫院金山分院急救，但最後仍因傷重雙雙宣告不治。警方到場則立即進行交管管制，發現現場路面留下長長的輪胎痕，不排除肇事車輛為超速釀禍。

警方到場進行拍照採證時，發現張男轎車懸掛失竊車輛的車牌，該車牌才在今年被註記為失竊車，根據車牌及車內還放著鋁製球棒來看，暫不排除張男與朋友偷車後半路出意外，確切的車輛來源有待與車身資料釐清比對。警方同時到醫院進行調查，將透過抽血釐清張男是否涉及酒駕，確切事故過程及原因則需等調閱監視器畫面判斷。

▲警方到場進行交管，並在現場進行拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）