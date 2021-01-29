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嬌生疫苗總體66％有效…「只要挨一針」　重症保護力85%

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

嬌生公司（Johnson & Johnson）29日宣布，其旗下開發的新冠病毒疫苗總體有效性為66％，但對預防重症病例的效力則達到85％，且對南非變種病毒株也有一定程度的保護力。此外，嬌生疫苗只需要注射一劑就能產生保護力，相比現有疫苗的注射兩劑方式，則更容易推廣。

嬌生表示，這項結果是基於參與第三期試驗的43,000多名志願者，其中有468人確診感染新冠病毒，其中也包括在南非發現的B.1.351病毒株。嬌生表示，疫苗保護力因地區不同而有所差異，注射疫苗後4周，在美國的有效性為72％，拉丁美洲的有效性為66％，南非為57％，疫苗總體有效性66％

嬌生表示，在預防重症方面，該疫苗對所有成年人的有效率為85％。嬌生執行長戈爾斯基（Alex Gorsky）表示，對於嬌生達成此一里程碑「感到自豪」，然而，嬌生股價盤前交易則應聲下跌3％。

據悉，嬌生疫苗在試驗中沒有出現重大安全隱患，也沒有受試者出現過敏反應。如果嬌生疫苗能順利獲得美國FDA授權，將是繼輝瑞和莫德納疫苗之後，在美國批准使用的第三款新冠疫苗。

另外，不同於另外兩款疫苗，嬌生疫苗只需要接種一劑即可產生防護力，能夠有效減輕醫療人員的工作。此外，嬌生疫苗只需要保存在攝氏2至8度的環境中即可。

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