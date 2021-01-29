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疫苗卡半路快失效　美公衛人員1招神救！靠「6人伸手」過難關

▲▼ 美國俄勒岡州南部近日下起大風雪，卡在高速公路上的公衛人員急中生智，挨車詢問駕駛人要不要打疫苗。（圖／翻攝自臉書）

▲美國俄勒岡州南部近日下起大風雪，卡在高速公路上的公衛人員急中生智，挨車詢問駕駛人要不要打疫苗。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社波特蘭28日綜合外電報導

美國俄勒岡州南部近日下起大風雪，卡在高速公路上的公衛人員意識到，他們哪也去不了，手邊疫苗若不及早施打，恐怕會失效，於是他們急中生智，挨車詢問駕駛人要不要打疫苗。

「紐約時報」報導，這些公衛人員本週因大風雪卡在俄勒岡州（Oregon）高速公路上，他們身邊帶著要替48公里外民眾施打的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，必須在6小時內送達。

由於公衛人員座車前方有一輛貨櫃車擋道，他們評估可能數小時都動彈不得，而手邊有6劑快要失效的莫德納（Moderna）疫苗，於是他們一車一車詢問同樣被堵在路上的駕駛人要不要就地接種疫苗。

俄勒岡州約瑟芬郡（Josephine County）公衛主任韋柏（Michael Weber）說：「那是很怪的對話。試想：在大風雪中卡在路上，有人走過來問：嘿，要打疫苗嗎？」

雖然韋柏說明，他身邊跟著醫師和救護隊，但大部分駕駛人聽到這個問題還是笑了，並且禮貌回絕。

不過，最後還是有感激的駕駛人接種了這6劑疫苗。韋柏表示，在高速公路上就地施打疫苗，並不是什麼困難的決定。

他表示：「說真的，當我們知道已經來不及回鎮上施打疫苗時，這決定就再明顯不過。我們現在的最高守則，就是絕不浪費。」

When Josephine County Public Health staff and volunteers concluded their mass vaccination event at the Illinois Valley...

Josephine County Public Health 發佈於 2021年1月26日 星期二

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